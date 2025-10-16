Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón ironiza con crear la Agencia Valenciana de Meteorología «y que no mienta como la Aemet»
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. JL Bort

Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

La delegada del Gobierno cree que el listado de llamadas del jefe del Consell evidencia «la sensación de despreocupación generalizada de todo el PP»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:12

Comenta

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este jueves que gracias al listado de las llamadas realizadas el 29 de ... octubre por Carlos Mazón y que acaba de ser remitido a Les Corts «todos los valencianos ya entendemos por qué estos 11 meses el señor Feijóo ha estado manteniendo al señor Mazón y es simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del PP, que es el denominador común en toda esta catástrofe del PP, la mentira».

