Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este jueves que gracias al listado de las llamadas realizadas el 29 de ... octubre por Carlos Mazón y que acaba de ser remitido a Les Corts «todos los valencianos ya entendemos por qué estos 11 meses el señor Feijóo ha estado manteniendo al señor Mazón y es simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del PP, que es el denominador común en toda esta catástrofe del PP, la mentira».

Bernabé, entrevistada en La Hora de La 1 de TVE, se ha referido al hecho de que en ese listado de llamadas figura que la primera realizada al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue a las 21.27 horas. «El día 31 de octubre el señor Feijóo vino a la Comunitat Valenciana a hacerse una foto y a decir que desde el lunes, es decir, el día anterior a la dana, estaba informado en tiempo real de todo lo que estaba pasando», ha recordado.

La dirigente socialista ha insistido en que «llevamos aquí mucho tiempo exigiendo que el señor Mazón deje de ser el presidente de la Generalitat por una cuestión de dignidad democrática y sobre todo de dignidad de la Generalitat como institución. Y el máximo responsable del PP, que es Alberto Núñez Feijóo, que podía hacerlo, no lo hace porque es claramente el cómplice de su mentira».

«Si (Feijóo) dijo, cuando vino a hacerse una foto media hora antes de que viniera el presidente del Gobierno, el día 31 de octubre, que desde el 28 estaba informado en tiempo real, aquí hay dos cosas claras: o el señor Mazón, no sabemos muy bien por qué, quiere dejar al señor Feijóo a los pies de los caballos o es que simplemente era una mentira más», ha remachado.

Bernabé ha dado por hecho que, en realidad, fue en el momento de esa llamada, las 21.27 horas, cuando el líder del PP fue informado de lo que estaba ocurriendo. Y eso «también demuestra que el señor Feijóo fue uno más de los todos despreocupados que estaban en el PP el día 29 de octubre durante la terrible tragedia de todos los valencianos».

La delegada ha señalado, no obstante, que al margen de ese listado de llamadas, «la verdadera necesidad que tienen los valencianos es saber qué estaba haciendo el presidente de la Generalitat en el momento más catastrófico. Y cuando le hemos preguntado qué estaba haciendo, dónde estaba, cuáles fueron sus desplazamientos, esa información tampoco la ha facilitado. Y vamos a hacer un año y todavía no tenemos esa información».

«Tampoco ha explicado el presidente de la Generalitat por qué a las horas decisivas, cuando también hemos sabido, gracias a los audios, que el Es Alert ya estaba escrito y hablado y gestionado con la consellera de Emergencias, por qué no le contestó al teléfono a la consellera a las 19.15 horas, cuando ese Es Alert también podía haber salido e incluso se hubiera podido enviar una hora antes», ha sostenido.

La delegada del Gobierno ha lamentado la «sensación de despreocupación generalizada por parte de todo el PP, no sólo del máximo responsable del PP valenciano, que también es el presidente Carlos Mazón, sino también ahora resulta que, del máximo responsable del PP de España, que es Alberto Núñez Feijóo».