Bernabé alerta sobre el principal problema de Valencia: «Hoy los valencianos se tienen que ir de aquí»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria general del PSPV en la ciudad de Valencia y futura candidata socialista a dirigir el ejecutivo de la capital valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que «la principal obligación de una alcaldesa es conseguir que sus ciudadanos, que las familias, no tengan que renunciar a su ciudad» porque no tienen posibilidades de vivir en ella. «Hoy los valencianos y las valencianas de Valencia se tienen que ir de aquí porque no pueden vivir» en ella, ha afirmado Bernabé, que ha manifestado que hay familias «que están renunciando a su ciudad» dado que no pueden pagar altos alquileres o comprar un inmueble a un precio asequible. «Hoy no hay mayor riesgo para un valenciano o para una familia que quiera vivir en esta ciudad que la cuestión de la vivienda», ha dicho.

La representante del Ejecutivo central, que se ha pronunciado de este modo en una entrevista a Europa Press, ha subrayado que lograr esa permanencia es un «reto fundamental» para las grandes ciudades en la actualidad y ha insistido en que la «mayor obligación para un gobernante», en este caso municipal, es «dar seguridad, certeza y confianza a los ciudadanos». Así, ha retado a la primera edil de la capital valenciana, la 'popular' María José Catalá, a hablar con sus vecinos, a «no escuchar solo a sus colegas de siempre» y a ser, en este sentido, «valiente» y «ambiciosa» en materia de vivienda, para garantizar la que necesitan los vecinos, y en turismo, para hacerlo compatible con la vida diaria de la ciudad y aplicar, «de forma consensuada y regulada con el sector», políticas como la tasa turística. «Una alcaldesa tiene que proteger a sus ciudadanos en algo tan sagrado como es que se puedan quedar en su ciudad», ha insistido.

Pilar Bernabé ha afirmado que la «ambición» en favor de una urbe como Valencia debe proyectarse «para responder a los retos de futuro, para ser una ciudad moderna que avance conforme avanza la sociedad», pero ha matizado que debe hacerse dando «certidumbre, garantías y seguridad» a sus habitantes. La también responsable de los socialistas en la capital valenciana ha expuesto que su camino hacia la Alcaldía de Valencia lo afronta como «un grandísimo honor» y «con muchísimo orgullo» en una nueva fase de su trayectoria política y tras haber pasado ya por el consistorio como asesora, edil y teniente de alcalde en los dos mandatos anteriores.Así, ha apuntado que la política municipal permite, «desde la administración más cercana al ciudadano» trabajar de manera «directa» con él y ha considerado que «no se puede aspirar a nada más bonito que ser la alcaldesa de tu ciudad». Igualmente, ha destacado su «obsesión», durante su etapa como miembro del anterior ejecutivo de València, por «ejercer la política para transformar la ciudad y prepararla para los retos de futuro», pensando también que en un destino «que pudiese dar respuesta a los necesidades» de sus vecinos.

Desde lo «cotidiano» y lo «cercano»

Al hablar de esos retos de futuro, Pilar Bernabé apunta la conveniencia de trabajar en favor de lugares «resilientes» para conseguir «atender las necesidades globales desde lo cotidiano y lo cercano» y ha apostado por lograr una València «más sostenible, más amable y más verde» que garantice la «seguridad, la certeza y la confianza» que reclama. «Eso lo he aprendido, me lo he grabado a fuego y lo he sufrido en mis propias carnes con algo tan terrible como la dana», ha apostillado respecto a esas tres últimas cuestiones.

La delegada del Gobierno ha expuesto, aludiendo a los dos años de gestión de María José Catalá al frente del ayuntamiento de València que la primera edil «no ha puesto en marcha ningún proyecto ambicioso y de futuro para la ciudad» y ha señalado que «ni siquiera se ha preocupado por actualizar proyectos como el PAI del Grao». Ha indicado que esta actuación urbanística, presentada esta semana, representa un modelo «de hace veinte años» cuando «lo importante era tener el edificio más alto, el más icónico». Bernabé ha dudado de que las «grandes urbanizaciones» que se plantean las puedan adquirir «a precios desorbitados» las familias. «No es un PAI que responda a la realidad que hoy viven las grandes ciudades que están buscando una respuesta a la situación más grave y más problemática que tienen sus habitantes: poder quedarse en su ciudad» y tener la vivienda como «un derecho» y no «como un lujo o un negocio», ha apostillado.

Asimismo, ha lamentado que Catalá opte por un modelo que renuncia a «generar más espacios verdes» y «zonas más habitables y cómodas» y que dé prioridad «al coche», al tiempo que ha afirmado que esto se está viviendo también «en el bulevar Federico García Lorca». En este punto ha censurado que tras «décadas de reivindicación vecinal pidiendo que se quite el ruido de los trenes», cuando este «se va quitar» al «soterrar todas la vías» se vaya a «meter el ruido de los coches »por donde nunca pasaron«. »Es como una vuelta al pasado«, ha afirmado la secretaria general del PSPV-PSOE en València, que ha destacado que »la Agenda 2030 se tiene que aplicar en las ciudades«, así como »las zonas de bajas emisiones«.

Aludiendo de nuevo a la vivienda, ha dicho que Catalá «tampoco está poniendo un gran empeño en construir pública» aunque es «una necesidad imperiosa» para «poder ofrecer a los ciudadanos vivienda a un precio asequible» y garantizar que se puede «vivir en condiciones dignas». «Estas son las garantías que una alcaldesa tiene que dar a los ciudadanos», ha remarcado, además de pedir también vivienda dotacional.

«Política del destello»

«Me gustaría saber cuál es el modelo de ciudad de María José Catalá», ha manifestado Pilar Bernabé, que ha agregado que se intuye «que es el de (la anterior alcaldesa, también del PP) Rita Barberá» porque «todas son cosas que recuerdan a ella», a «esa política del destello y de ir subido en un Ferrari que tanto dolor y tanta carga reputacional supuso». La responsable socialista ha considerado que Catalá «ha dejado de lado» las posibilidades de una ciudad situada «en una zona privilegiada, con una posición geoestratégica enorme y con capacidad de atracción de inversiones». «En vez de que vengan las grandes empresas a invertir y desarrollar grandes proyectos, están viniendo los fondos buitres», ha lamentado, además de reclamar «una ordenanza regulatoria sobre los apartamentos turísticos que sea realmente ambiciosa».