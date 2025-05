Pilar Bernabé: «Yo puedo ir por la calle, y el president de la Generalitat no»

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, nueva líder del PSPV en la capital y referencia principal del socialismo valenciano en la dirección ... federal de Pedro Sánchez, atiende a este diario sólo unos días después de sacar adelante la nueva dirección del partido y con la vista puesta ya en las elecciones municipales.

.–¿Cuál es el estado de salud del gobierno de Pedro Sánchez?

–Pues el de la economía de este país, que es la locomotora de la economía europea y que tiene al mayor número de personas trabajando. Muy buen estado de salud.

–El caso del hermano del presidente, de su mujer, del Fiscal General del Estado, el caso Koldo, ahora la fontanera del PSOE. ¿Se puede sostener un gobierno acorralado por casos de corrupción y sin mayoría parlamentaria?

–Todos estos casos de los que me habla representan el esfuerzo que ha dedicado el PP a hacer caso al señor Aznar y esa idea de que saquen todo lo que haya para generar el ruido y el lío. Ninguna de esas personas tiene nada que ver con el gobierno.

–¿Y no tener presupuestos dos años es irrelevante?

–Es asimilable a otros momentos de la historia de nuestro país.

–Con Rajoy de presidente, Sánchez decía que sin presupuestos no se podía gobernar.

–Pero fíjese que en aquel momento España estaba en sus peores niveles, con crisis económica y desempleo. En cambio ahora se están generando los mejores niveles del país.

–¿Hubiera sido irrelevante que la Generalitat hubiera aprobado o no sus presupuestos?

–No son unos presupuestos útiles para los ciudadanos. Son unos presupuestos útiles para Mazón.

–¿Por qué?

–Hemos visto ese vídeo en el que dice que ha aprobado unos presupuestos y está legitimado para seguir. Eso sí, se ha ido a Madrid a pactar con Abascal. Por eso digo que Mazón hoy ha convertido al PP en una sucursal de Abascal. El PP valenciano es el que más está abrazando las teorías negacionistas. Y mire, no me puedo sentir más ofendida y agraviada como valenciana que sea precisamente en esta tierra, que hemos sufrido lo que supone el negacionismo de una manera clarísima, se esté consolidando de una manera más clara esa coalición. Es como el mundo al revés.

«El PP valenciano es el que más abraza las teorías negacionistas, no me puedo sentir más ofendida»

–¿Conoce a Leire Díez, la fontanera del PSOE?

–No sé quién es.

–¿Usted cree que hablaba en nombre de cargos del partido?

–A mí, sinceramente me parecen unas grabaciones propias de una mesa de bar. Usted sabe la de gente que yo he escuchado en sitios que dice que habla en nombre de no sé, de cualquiera. Y eso siempre es gratis.

-¿Todo lo que dice esa señora es mentira?

-Es que yo no le puedo decir, porque no sé ni quién es esa señora...

-Fontanera del partido...

-Fontanera lo dice usted.

-Militante del partido.

-Pues como hay miles de militantes en el Partido Socialista, en el Partido Popular. Socios del Levante UD...

-¿Le ha costado al PSOE reaccionar con este asunto?

–El partido tiene sus mecanismos y ha abierto un expediente. El PSOE es el partido que siempre abre expediente siempre a las primeras de cambio. Igual otros deberían aprender.

–García-Page y Lambán sí que han alertado de lo delicado de la situación que parece trasladarse de esas grabaciones. ¿No comparte esas opiniones?

–En absoluto.

-¿La UCO está formada por peligrosos elementos subversivos?

-Mire, una de las cosas de ser delegada del Gobierno es el gran respeto que me merece la Guardia Civil que trabaja por garantizar la seguridad y mantener los niveles de democracia de nuestro país. No voy a entrar en ninguna cuestión de valoración que ponga en cuestión el trabajo de la Guardia Civil.

-¿A usted le consta que la UCO tenga elementos subversivos trabajando?

-A mí no me consta. Yo trabajo con la Guardia Civil para garantizar la seguridad y la convivencia en la Comunidad Valenciana. Y lo hacen muy bien.

«A mí no me consta que en la UCO de la Guardia Civil haya elementos subversivos»

-¿Hay fontaneros en el socialismo valenciano?

-Mi padre era fontanero. Tengo un gran respeto a la profesión.

-Como usted sabe, el término fontanero se refiere al trabajo interno de los partidos

-Soy militante del PSOE desde hace casi 30 años y el partido es una organización donde hay excelentes compañeros y compañeras que hacen que el partido funcione y que ponga en marcha la maquinaria para trabajar y para llegar a la calle.

–¿El ministerio de Hacienda va a autorizar el extra FLA para evitar el colapso de la Generalitat?

–Hubiera estado muy bien que el PP hubiera votado a favor de la estabilidad presupuestaria y de la quita de la deuda.

–¿Y me puede explicar qué tiene que ver eso con el extra FLA?

–Tiene mucho que ver, porque hubiésemos podido cuadrar las cuentas, hacer las transferencias de una manera mucho más ordenada y coordinada. Y aún así, el Gobierno de España le ha dado a la Comunitat las mayores transferencias de la historia, 15.000 millones de euros. Pero tenemos la otra cuestión: los 500 millones de euros del regalo fiscal que le ha hecho el Gobierno de la Generalitat a sus colegas. ¿Ahora hay que pedírselos al Gobierno de España? Se regalan 14 millones de euros a una empresa que tiene no sé cuántos miles de millones de euros de beneficio, y luego no tiene para pagarle a los proveedores.

-¿Y por qué el año pasado sí se autorizó ese extra FLA? Porque tampoco se aprobó la senda de gasto y en cambio sí que se aprobó ese mecanismo.

-Primero, vamos a una Conferencia de Presidentes, y allí también se va a hablar de la financiación y de estas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto de la Generalitat.

-¿Pero a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana le parecería bien que el Gobierno no actualizara el extra FLA?.

-El Gobierno de España le ha hecho la mayor transferencia económica a la Comunitat Valenciana, ya llevamos más de 15.000 millones de euros. Y no le cuento los más de 2.000 millones de euros que también hemos transferido para el extra de la dana.

«El Gobierno de España le ha hecho la mayor transferencia económica a la Comunitat, 15.000 millones»

-¿Pero estamos hablando de lo que recibe la Comunidad Valenciana por financiación autonomica? Porque eso no es una medida graciable del presidente del Gobierno, es dinero de todos los españoles.

-Que va aumentando.

–¿Cuándo contaremos con un servicio de Cercanías digno?

–Estamos haciendo la mayor inversión en transporte ferroviario en la historia de la Comunitat Valenciana. Una de las principales reivindicaciones de esta comunidad ha sido el corredor mediterráneo, que hoy es una realidad...

–¿Perdón?

–Sí sí, es una realidad porque cuando una obra está al 100% proyectada y en el 85% ejecutada…

–No está acabada.

–Perdone, es una realidad que está en marcha el corredor.

–La obra, no el corredor. El conseller de Medio Ambiente esta misma semana volvía a criticar el retraso en las obras.

–El corredor mediterráneo lleva un ritmo de inversión nunca visto en la historia de esta Comunitat. En 2026 estarán unidas las tres capitales de provincia y en 2030 estará listo. Y por cierto, no gracias al PP, que votó en Europa en contra de las obras estratégicas para que estuvieran en 2030. La inversión ferroviaria en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 260%...

–Respecto al PP, que no gobierna desde hace siete años...

–Bueno, pero es la inversión del Gobierno de España con el PSOE respecto a la del PP. A los valencianos les va mucho mejor cuando gobierna el PSOE en España porque reciben más inversión.

-Vuelvo a Cercanías porque no me ha quedado claro. ¿La red de cercanías de la que disfruta la Comunitat en este momento, a su juicio, es decente, sí o no?

-Es mejorable y vamos a seguir mejorándola, es más, en la C-3, que está en este momento en obras como consecuencia de la dana, estamos doblando la vía hasta Aldaia para que sea mucho más ágil y además estamos haciendo que sea compatible para poderlas electrificar y que sea por lo tanto también mucho más rápida.

-¿Ha tenido que venir la dana para solucionarlo?

-Lo estamos solucionando. Usted me puede decir que llegan tarde. ¿Pero están en marcha? Sí. ¿Está invirtiendo el Gobierno de España en las infraestructuras de la Comunitat Valenciana? Más que nunca en la historia. Y yo, que yo soy de Valencia ciudad y además quiero ser alcaldesa de Valencia, le digo que hasta que no ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez, que ha tomado el soterramiento de las vías del canal de acceso, y la gran obra de inversión en Valencia, no ha sido realidad.

–¿Cómo asimila que la mayoría de su partido piense que usted sería mejor candidata a la Generalitat que Diana Morant?

–A la derecha le encanta esparcir ese mensaje, porque no quiere que yo sea candidata a la alcaldía, porque saben que si en la ciudad de Valencia ganamos las elecciones, ganaremos la Generalitat. La secretaria general y yo somos un magnífico ticket electoral.

«La derecha sabe que si en Valencia ganamos las elecciones, ganaremos la Generalitat»

-¿Usted, además de ser la candidata a la Alcaldía, irá en la lista a las Cortes?

-Sinceramente, para mí eso es totalmente irrelevante. Yo quiero ser alcaldesa de Valencia y en la única lista en la que me voy a preocupar de ir es de número uno al Ayuntamiento.

–¿Los problemas de empatía de Diana Morant son un lastre para su candidatura a la Generalitat?

–Diana Morant ha sido alcaldesa de Gandía y su empatía, que es la pura y propia de una alcaldesa, está más que probada.

-¿Que el 70% de los encuestados por el CIS no conozcan a Morant es una ventaja o un inconveniente para ella?

-Si sacamos el histórico de los niveles de conocimiento de los ministros de Universidades a lo largo de la historia de España, probablemente será la que tiene mayor nivel de conocimiento de la historia de este país. También le digo que a mí el nivel de conocimiento que tenga a nivel de España la secretaría general del PSPV y futura presidenta de la Generalitat no es mi principal preocupación. Mi principal preocupación es trabajar con la secretaria general para que sea la próxima presidenta de la Generalitat.

–¿Dos años después del Gobierno de Catalá, cómo ve la ciudad de Valencia?

–Valencia ha perdido con Catalá tiempo, derechos y oportunidades. La ciudad vive una parálisis institucional sin precedentes, marcada por la improvisación, la inestabilidad y los escándalos en el seno del gobierno. Catalá y Vox han bloqueado proyectos estratégicos como el Corredor Verde o la renovación de la Plaza del Ayuntamiento. Hemos pasado de ser Capital Verde Europea a una ciudad donde los parques están abandonados y su gestión, en manos de negacionistas del cambio climático. En vivienda, la situación es dramática. Ahora mismo, no ha iniciado la construcción de una sola vivienda pública, ha regalado suelo a promotoras privadas y ha permitido que los precios del alquiler se disparen, dejando atrás a miles de familias. Y lo más grave, se han vulnerado derechos fundamentales de personas LGTBI, se ha tolerado el discurso de odio contra la personas migrantes y se han desmantelados las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres y, en especial a las víctimas de violencia de género. Valencia necesita volver a tener un gobierno que mire al futuro, que ponga en el centro los derechos, la creación de empleo, la sostenibilidad y los y las socialistas estamos preparados para liderar ese cambio que València necesita y merece.

- ¿Los 'pelayos' han entendido el mensaje de que el PSPV de Valencia no puede ser su cortijo?

-Para mí, todos los compañeros del PSOE de Valencia forman parte de la dirección de una manera organizada, coordinada y en una única línea, que es que yo sea alcaldesa en el 2027.

–¿Fichar a excargos de Compromís para su ejecutiva es porque en el PSPV no hay cantera?

–Yo tengo que trabajar en que el proyecto que lidero sea un proyecto atractivo, donde la gente quiera sumarse y aportar. Y cuando alguien tiene ganas de colaborar, estoy encantadísima.

-¿Avisó a Papi Robles de esas incorporaciones?.

-No tengo que avisar a nadie. Yo tengo todo el respeto, el cariño y la consideración a Compromís como partido y por supuesto, a su portavoz, Papi Robles. Y además creo que está haciendo un gran trabajo en el Ayuntamiento de Valencia.

–¿Le gustaría que Mónica Oltra volviera a la primera línea?

–A mí me gustaría que Mónica Oltra fuera feliz y que esté donde quiera estar, porque está en una situación judicial cuanto menos sorprendente.

«Me gustaría que Oltra fuera feliz. Su situación judicial es cuanto menos sorprendente»

–¿Por qué sorprendente?

–A mí me parece sorprendente. Yo creo que hay una instrucción donde tiene unas conclusiones, una fiscalía que tiene unas conclusiones, y al final se vuelve otra vez en contra de los criterios de un juez y un fiscal.

-¿Qué cambiará con su liderazgo respecto a la etapa de Sandro Gómez en el PSPV?

-Estamos en situaciones diferentes. Con Sandra estábamos gobernando y aquí estamos en la oposición y sólo por eso el partido tiene que ganar una relevancia y un protagonismo enorme y tiene que trabajar y poner toda la maquinaria en marcha para salir a la calle y ponerse a trabajar como mi partido sabe, con sus 146 años de historia. Militancia activa y acción en la calle, yo soy una mujer de acción.

–¿Por qué el PSPV de la ciudad de Valencia está atrapado desde las elecciones de 2011 entre los cinco y los siete concejales?

–Hemos vivido también en esos años la aparición de otros partidos que están especialmente arraigados en la ciudad de Valencia, donde tienen mayor porcentaje de votos. Pero ahora mi máxima prioridad es ser la primera fuerza en Valencia. Mi voluntad es aglutinar a la inmensa mayoría de esta ciudad. Yo soy la candidata a la alcaldía que mejor representa a la ciudad de Valencia. Soy la candidata más transversal que tiene esta ciudad.

–¿Por qué?

–Porque puedo estar en la manifestación del 1 de mayo, en la Cofradía de los Granaderos de la Virgen, en la Feria del Comercio de la Solidaridad. Y cruzar la calle e irme al grupo de la Virgen de los Desamparados de Patraix.

–Usted quiere ser Rita Barberá.

–Yo soy Pilar Bernabé, del barrio de Patraix, en la avenida Gaspar Aguilar. Vivo, convivo y he formado parte del tejido social y asociativo de esta ciudad desde que nací. Y soy la candidata que más se parece a la ciudad de Valencia, entre otras cosas porque la vivo, porque he nacido en ella, porque la conozco y porque la siento en todas sus dimensiones.

«Soy de Patraix, de Gaspar Aguilar, he formado parte del tejido social y asociativo de esta ciudad desde que nací»

–¿Y cree que Catalá lo es menos?

–Lo que creo es que la señora Catalá no puede estar en todos estos sitios que yo le he dicho.

–¿Y usted podría ir andando por la calle con Pedro Sánchez?

–Con Pedro Sánchez voy…

–¿Por la calle? ¿Cuál fue la ultima vez?

–La semana pasada.

–En un polígono industrial.

–Perdóneme. El presidente del gobierno tiene unos sistemas de seguridad y ya está. Yo puedo ir por la calle, que es lo más importante para presentarte a unas elecciones.. Y el president de la Generalitat no puede ir por la calle.

–¿Hay que recuperar la tasa turística?

–Siempre he defendido que la tasa turística tiene que ser una tasa de ámbito municipal. Y yo, si fuera alcaldesa, en colaboración con los agentes turísticos, en este caso los hoteleros, propondría sacar adelante la tasa turística.

-¿No fue pelín populista ir a la ejecutiva federal del PSOE con la camiseta del Levante?

-El comentario que me hicieron mis compañeros de la Ejecutiva federal fue que eso sólo lo puede hacer quien tiene espíritu de alcaldesa. A mí me encanta ponerme las camisetas de los equipos de fútbol y de los equipos deportivos de mi ciudad. Me he puesto las camisetas prácticamente de todos los equipos.

–¿Qué piensa del nuevo Mestalla?

–Esta ciudad ha sufrido mucho con la propiedad del Valencia. La afición del Valencia Club de Fútbol merece un president y una propiedad del club que tenga una empatía con los valencianos. Un equipo como el Valencia, que es el equipo que más afición tiene en la ciudad de Valencia, nunca debió despegarse como se despegó de la ciudad.

–Pero uno de los máximos responsables de la venta del Valencia fue su compañero de partido Aurelio Martínez...

–Yo estaba en el instituto (risas).

–¿Si usted tuviera un botón para poder activar la demolición del nuevo Mestalla, lo demolería?

–Ahora las obras están en marcha, y hay que ver eso cómo acaba. Es verdad que cada vez se oyen más voces sobre esta cuestión. A mí que me gusta gobernar escuchando a la gente, habría que escuchar y valorar bien y tener bien fundamentadas estas opiniones. Es verdad que tenemos un mamotreto que hay que tratar con rigor y las consecuencias que todo ello pueda generar. Hay que valorarlo y estudiarlo bien, pero hay que escuchar a todo el mundo. A veces, cuando estamos atascados y es evidente que estamos muy atascados con el Valencia, se necesita abrir el objetivo.

-Visto el pacto de gobierno de Sueca entre Compromís y el PP, y visto el pacto entre esos dos partidos para sacar los presupuestos en Carcaixent, ¿usted considera que Compromís es un partido de fiar?

-He gobernado con Compromís ocho años y he hecho muchas cosas. Yo creo que esta ciudad a la que yo aspiro a gobernar y ser su alcaldesa ha conseguido grandes cosas con un Gobierno de coalición del Partido Socialista con Compromís. Y con bastante más estabilidad que el Gobierno de María José Catalá.