Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. EFE

Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

La líder de Podemos exige al Ejecutivo que rompa relaciones con Israel y la vicepresidenta muestra su «extrañeza» por el «intento de aparentar» de los morados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:44

No solo el Gobierno y el PP se han cruzado duros reproches por la situación de Gaza. También la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús ... Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se han lanzado duras acusaciones. Belarra ha acusado a Montero de hacer «electoralismo barato» con la situación en Palestina, pero de evitar tomar medidas reales contra Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  6. 6

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  7. 7

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  10. 10

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»