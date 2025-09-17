Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

No solo el Gobierno y el PP se han cruzado duros reproches por la situación de Gaza. También la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús ... Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se han lanzado duras acusaciones. Belarra ha acusado a Montero de hacer «electoralismo barato» con la situación en Palestina, pero de evitar tomar medidas reales contra Israel.

«Ustedes van a tener que explicar muy bien por qué han mantenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia con Israel en pleno genocidio, por qué no han sido capaces de romper relaciones con Israel, por qué se permite que se utilicen nuestros puertos y aeropuertos para transportar armas con las que luego se asesina a niños y niñas inocentes», ha atacado Belarra, que ha preguntado al Gobierno si el embargo de armas que, previsiblemente, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros implicará también que Estados Unidos no pueda utilizar las bases de Morón y Rota para trasladar material de defensa.

La vicepresidenta ha respondido mostrando su «extrañeza» por la posición de Podemos. «¿Por qué se empeñan en distanciarse del Gobierno? Usted es la única persona en el orden internacional que considera que la postura de España sobre Gaza es tibia», ha ironizado Montero, que ha echado en cara al partido de Belarra su «transmutación» y su «intento de aparentar». «Cuando ustedes estaban en el Gobierno apoyaban cosas que desde el momento que salen del Gobierno no apoyan? ¿Qué ha ocurrido, señora Belarra?», ha indicado Montero

Dándole la vuelta a la expresión que más utiliza Pedro Sánchez para explicar la actitud española ante Gaza, Belarra ha señalado al Ejecutivo por estar «en el lado incorrecto de la historia». «¿Por qué si el presidente admiraba a los manifestantes mandó a los antidisturbios a que les dieran porrazos?», ha dicho, en referencia a los incidentes del domingo en Madrid, la líder de Podemos, que ante los gestos de negación de Montero, le ha replicado: «No me diga que no con la cabeza, no me lo estoy inventando. Estaba allí y vi con mis propios ojos cómo un policía empotraba una valla metálica en la cabeza a una señora mayor».

«Este genocidio lo va a parar la gente decente en todo el mundo movilizándose y haciendo lo que los gobiernos tenían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo y no lo hicieron. La Vuelta Ciclista a España la ha ganado Palestina», ha culminado Belarra.