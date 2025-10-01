Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cierra la polémica con À Punt y admite que sí tenía los vídeos del Cecopi
Begoña Gómez. EP

Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado

Afirma que no puede ser juzgada por prevaricación porque ella es un simple «privado» y no hay un estatuto del cónyuge del presidente que fije su responsabilidad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:42

Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincia de Madrid que corrija de inmediato la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar los trámites para ... enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación por el supuesto uso continuo de la asistente de Moncloa para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  7. 7 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  10. 10 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado

Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado