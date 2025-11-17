Baldoví, sobre la comparecencia de Mazón: «Es patético. Parece que en su mochila cabía de todo»

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha querido valorar la comparecencia de Mazón en el Congreso aún antes de que haya finalizado. ... Para el portavoz parlamentario nacionalista, «la imagen es patética, la de que el presidente de la Generalitat, cuando ya sabía que había gente desaparecida, metía su móvil en la mochila».

«Hoy se le ha visto más incómodo que en Les Corts porque esta vez no podía leer discursos de 23 minutos. Pero en todo caso hace lo de siempre, victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial, que era un presidente que no tenía nada que ver con las alertas», ha señalado Baldoví.

El síndic de Compromís ha considera que «Mazón no ha respondido a las preguntas clave. ¿Qué hacía y dónde en la hora clave durante la que murieron las personas? También dice que llevaba un jersey en la mochila, una mochila donde cabía de todo».

«Es patético e indignante, pero lo más indignante de todo es que, gracias al PP y Vox, hayamos tenido a esta persona al frente de la Generalitat», ha concluiro Baldoví.