Mazón comparece en el Congreso
Sigue minuto a minuto el interrogatorio al presidente en funciones de la Generalitat por su gestión de la dana
Valencia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:57
10:41
«Ha hecho una gestión homicida. Espero que la Justicia funcione y termine en la cárcel»
10:40
Belarra: «Usted humilló a las víctimas al ir a un funeral que le habían pedido que no fuera. Lo que ha hecho usted ha sido obsceno».
10:39
Ahí va, la primera. Ione Belarra, por el grupo mixto. Tendrá 15 minutos. El tiempo restante será para Àgueda Micó, de Mes Compromís.
10:38
Cada grupo parlamentario (de menor a mayor representación) dispondrá de 20 minutos. La presideanta, Carmen Martínez, exalcaldesa de Quart de Poblet, adelanta que será muy estricta con los tiempos.
10:36
Mazón, ya sentado en su puesto de la comisión. Acaba de sacar un buen montón de folios... Pero el formato no permite una lectura pausada y sin interrupciones.
10:34
Rosa Álvarez, una de las portavoces de las víctimas, recuerda que Feijóo todavía no les ha llamado. Quieren saber por qué dijo que estuvo informado desde el minuto uno cuando las llamadas de Mazón muestran que no contactó con él hasta cerca de las 21.30 horas,
10:25
El presidente en funciones, Carlos Mazón, ha sido recibido por una protesta de víctimas de la dana a las puertas del Congreso. Algo similar a lo que ocurrió en Les Corts. De nuevo, la imagen enorme de Mazón que ha presidido buena parte de las manifestaciones se encuentra también en esta concentración.
10:21
Diana Morant, líder del PSPV, ha adelantado su valoración respecto a una comparecencia que no se ha producido. Dice que quedará «retratado» e insiste en la necesidad de ir a elecciones. En la Comunitat, claro.
10:15
Mazón ya ha llegado a la Cámara Baja. El acceso se ha producido por el parking. Será la segunda ocasión en la que comparezca ante una comisión. Su aforamiento le sirve para evitar tener que acudir ante la jueza de la dana.
10:09
El pasado martes Mazón compareció a petición propia ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, dominada por la mayoría de PP y Vox. Pidió ir para dar cuenta de la evolución de la reconstrucción y disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.
10:01
¡Buenos días! El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, abrirá este lunes las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2014, que dejó 229 muertos en sólo Valencia, y se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.
