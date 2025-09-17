Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El expresidente del Gobierno José María Aznar. EFE

Aznar: «Si Israel perdiese lo que está haciendo, tendríamos un problema en Occidente»

El expresidente del Gobierno se alinea con la facción más dura de su partido solo unas horas después de que Feijóo criticara a Netanyahu y pidiera «el fin de la masacre»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:55

Apenas tres horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, endureciera su discurso contra Benjamín Netanyahu, el expresidente del Gobierno José ... María Aznar ha entrado en el complicado debate interno de su partido sobre la masacre de Gaza alinéandose con la facción más proisraelí. «Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa», ha dicho Aznar en la apertura del Campus FAES 2025, que se celebra bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico'.

