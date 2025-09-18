Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El ministro Torres también se enreda con el reconocimiento del valenciano en Europa
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves. EFE

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

«Yo quiero que esas mujeres vayan a clase, que sean formadas y que sean libres, y que se quiten el pañuelo si ellas lo deciden», argumenta la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:31

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la propuesta de Vox en el Parlamento autonómico de prohibir el ... velo islámico en los colegios y en los edificios públicos. Ayuso ha respondido al partido de Santiago Abascal que España «es un país donde cada uno viste libremente, les guste o no». «Siendo Madrid la región que más apuesta por las mujeres libres y valientes me van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas. ¿Qué hago? ¿Les prohibo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza?», se ha preguntado Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  5. 5

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  6. 6 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  9. 9 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»
  10. 10

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»