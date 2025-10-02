El Ayuntamiento de Valencia reprueba a Diana Morant y otros tres ministros por equipar el valenciano con el catalán

Los reproches de las instituciones valencianas hacia el Gobierno de España con sus declaraciones públicas en las que varios ministros no diferenciaba la singularidad del ... valenciano frente al catalán han saltado de Les Corts al Ayuntamiento de Valencia. El pleno municipal ha aprobado una moción impulsada por el Partido Popular para reprobar a la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, junto a otros tres ministros por su negativa a reconocer la oficialidad de la lengua cooficial de la región en Europa y a decir que «todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha defendido en el pleno una moción en la que exige respeto al valenciano como lengua propia, reconocida en el Estatuto de Autonomía y protegida por la Constitución. Asimismo, ha denunciado los continuos «ataques y muestras de desprecio del Gobierno de España hacia nuestra lengua».

«Lo que presentamos hoy no es una simple moción, es la defensa de la dignidad del pueblo valenciano. Hablamos de nuestra identidad y del respeto que nuestra lengua merece», ha afirmado Caballero.

El portavoz popular ha recordado que, en las últimas semanas, distintos miembros del Ejecutivo central «han mostrado actitudes de menosprecio hacia el valenciano». En particular, ha señalado a la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien lo equiparó al catalán.

Al respecto, Caballero ha advertido que una ministra que aspira a presidir la Generalitat «no debería arrastrar por el fango nuestro Estatuto de Autonomía, que deja bien claro que la lengua oficial de la Comunitat es el valenciano».

Caballero ha añadido que esta actitud responde únicamente a la «sumisión» con la que la ministra busca mantenerse en el cargo, «aunque sea a costa de traicionar a los valencianos».

«Catalanes de segunda»

En este sentido, ha criticado también «el silencio de la izquierda valenciana» en esta cuestión, recordando que durante sus ocho años al frente del Consistorio del Cap i Casal «regaron con subvenciones millonarias a entidades independentistas que pretendían imponer el catalanismo en nuestra tierra».

«La estrategia siempre ha sido la misma: construir una identidad cultural y lingüística ficticia que nos arrebate nuestras señas de identidad y nos relegue a una provincia de unos países imaginarios», ha denunciado.

Por último, Caballero ha lamentado que la izquierda valenciana «haya renunciado a defender nuestra tierra, asumiendo el discurso del separatismo catalán, porque prefieren ser catalanes de segunda que valencianos de primera» y ha asegurado que la Comunitat Valenciana no es ni será nunca una provincia más de unos países ficticios, sino una tierra orgullosa de ser española y valenciana».