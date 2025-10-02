Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pleno del Ayuntamiento de Valencia de este jueves. AYTO. VALENCIA

El Ayuntamiento de Valencia reprueba a Diana Morant y otros tres ministros por equipar el valenciano con el catalán

El pleno municipal afea a la secretaria general del PSPV, Torres, Urtasun y Albares que no distingan ambos idiomas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:32

Comenta

Los reproches de las instituciones valencianas hacia el Gobierno de España con sus declaraciones públicas en las que varios ministros no diferenciaba la singularidad del ... valenciano frente al catalán han saltado de Les Corts al Ayuntamiento de Valencia. El pleno municipal ha aprobado una moción impulsada por el Partido Popular para reprobar a la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, junto a otros tres ministros por su negativa a reconocer la oficialidad de la lengua cooficial de la región en Europa y a decir que «todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán».

