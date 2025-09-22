Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornadas de los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. R. C.

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Los presidentes de estos órganos también urgieron en marzo, en línea con otro aviso de 2024, a agilizar la instalación de estos medios telemáticos por las demoras existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país, reunidos el pasado marzo en Las Palmas de Gran Canaria, difundieron un documento ... con las conclusiones centrado sobre todo en examinar qué mejoras se pueden implementar en los juzgados especializados en violencia machista y la necesidad de supervisar aspectos técnicos relativos a los sistemas de protección vigentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 40 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  3. 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  6. 6 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  10. 10 Los mejores estilismos de los premios Valencianos para el siglo XXI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato