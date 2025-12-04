Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un nuevo accidente en Ausiàs March complica la salida de Valencia por la Pista de Silla
Tauroni, acompañado de su abogado, en la Ciudad de la Justicia. Jesús Signes

La Audiencia reprocha la parálisis de la Generalitat: se queda sin recuperar el dinero desviado en el caso Cooperación

La Sala recuerda que su función no es hacer de contable y que la Administración ha tenido tiempo más que suficiente para cuantificar el daño causado por la trama liderada por Rafael Blasco

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:36

Comenta

El cambio en el Consell y el inicio de una nueva etapa no pueden ocultar los errores de las pasadas legislaturas. Y este capítulo, ... que acaba de cerrar definitivamente la Audiencia de Valencia, resulta de una especial gravedad. Una nefasta estrategia de la Generalitat no le permitirá recuperar el dinero desviado en un caso de corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Audiencia reprocha la parálisis de la Generalitat: se queda sin recuperar el dinero desviado en el caso Cooperación

La Audiencia reprocha la parálisis de la Generalitat: se queda sin recuperar el dinero desviado en el caso Cooperación