La Audiencia Nacional no exonera a Jordi Pujol, que será juzgado por corrupción

Jordi Pujol será juzgado finalmente por corrupción. La Audiencia Nacional ha decidido no archivar su causa penal a las puertas del juicio contra la familia ... del expresidente de la Generalitat. El tribunal ha celebrado una vista a puerta cerrada para valorar su estado de salud y ha determinado que de momento está en condiciones para afrontar un juicio con garantías, eso sí, desde su casa.

Pujol ha comparecido a primera hora de la mañana por videoconferencia desde su casa. También han intervenido los dos médicos forenses asignados por la justicia que emitieron un informe en el que concluían que no está capacitado por razones de salud para ser juzgado. Este lunes, se han ratificado en el diagnóstico al decir que Pujol no está «en condiciones físicas ni cognitivas» para comparecer. Ha intervenido un tercer forense, de la Audiencia Nacional. De momento, Pujol deberá afrontar el juicio, salvo, según ha resuelto el tribunal, que su salud empeore.

Ha presidido la vista el tribunal del juicio: José Ricardo de Prada, María Fernanda García y Ana Mercedes del Molino. La mujer de Pujol, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado, quedó exculpada por razones médicas. El expresidente de la Generalitat tiene 95 años. Su defensa alegó que tiene«marcadores en sangre de la enfermedad de alzhéimer» y «deterioro cognitivo grave». Días atrás, además, fue ingresado por neumonía. Hace tres años sufrió un ictus.

Tras resolver su caso, el juicio ha arrancado en la Audiencia Nacional con las testificales. Son 19 los acusados. Se sientan en el banquillo Pujol y sus siete hijos, así como una decena de empresarios. Se enfrentan a penas que van de 8 a 29 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía les acusa de haberse enriquecido gracias al cobro de comisiones ilegales a cambio de favores, influencia y concesiones a empresas durante los años en que Pujol gobernó Cataluña. La defensa pide la absolución. Su argumento es que la fortuna familiar, oculta al fisco durante años en cuentas en Andorra, procede de una herencia del padre del expresident.