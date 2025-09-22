Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara hoy martes pero deja seis horas prácticamente gratis para usar los electrodomésticos
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a Alberto González Amador en los conciertos del Mad Cool en el verano de 2023. EP

La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez

La jueza envía al banquillo a González Amador por dos delitos tributarios y uno contable, falsedad en documento y organización criminal

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:02

Dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. La jueza sustituta Carmen Rodríguez Medel dictó este ... lunes auto de apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esa resolución, la instructora no solo recoge las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía –que reclamaban el enjuiciamiento por fraude y falsificación–, sino que incluye los ilícitos diferentes que requerían también las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) en la causa abierta contra el empresario por la supuesta defraudación de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas. Las peticiones de condena fluctúan entre los tres años y nueve meses y los cinco años de prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  5. 5

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  6. 6 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez

La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez