Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente DIRECTO | El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya. EP

Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca 'pescar' también entre los no independentistas

Los de Puigdemont advierten a Sánchez de que las votaciones del debate de política general en el Parlament «agravan la grieta» con el Gobierno y con el PSOE

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:06

Comenta

El Parlamento catalán votó este jueves en contra de que Cataluña celebre un referéndum de autodeterminación, Por segundo año consecutivo, la Cámara catalana ha tumbado ... una votación sobre una consulta soberanista. El independentismo ya no tiene mayoría absoluta y pierde votaciones. En la moción que planteó Junts sobre la celebración de un referéndum, votaron a favor los postconvergentes, ERC, los comunes y la CUP. En total, 65 escaños. Y votaron en contra el PSC, PP, Vox y Aliança Catalana, que suman 70 diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca 'pescar' también entre los no independentistas

Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca &#039;pescar&#039; también entre los no independentistas