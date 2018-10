Acció Cultural y Escola reciben ahora otros 145.000 euros de la Diputación de Valencia Xavier Rius, diputado de Cultura, durante el pleno. / IRENE MARSILLA El Ayuntamiento de Valencia también concederá el viernes 17.000 euros a estas entidades, según denuncia Ciudadanos ARTURO CERVELLERA Miércoles, 31 octubre 2018, 12:42

145.000 euros. Esta es la nueva subvención que aprobó ayer la junta de Gobierno de la Diputación de Valencia a entidades catalanistas. A petición de Xavier Rius, diputado de Cultura y portavoz de Compromís en la institución, la junta de Gobierno concedió una subvención de 69.260 euros para Acció Cultural del País Valencià y 75.550 para Escola Valenciana.

Estas dos asociaciones, conocidas por ver con buenos ojos el proceso soberanista en Cataluña y por apostar por los 'Països Catalans', recibieron un tercio de las ayudas a entidades culturales, que en total contaban con una partida de algo menos de 350.000 euros. Las subvenciones, cuya convocatoria se abrió en marzo según la documentación, contaron con el respaldo unánime del Gobierno cuatripartito de la corporación provincial, formado por PSPV, Compromís, València en Comú y Esquerra Unida.

Mamen Peris, portavoz de Ciudadanos, aprovechó su intervención en el pleno de la Diputación de ayer para denunciar la concesión de estas ayudas al considerar que se va a «dar dinero de los valencianos a una asociación que defiende a los que se saltan la ley y quieren romper la convivencia entre los españoles». En la misma línea, Peris argumentó que «Acció Cultural se hace eco de las proclamas independentistas y difunde los mensajes de los políticos catalanes que están encarcelados por delitos muy graves». «No entendemos por qué el PSPV está a favor de subvencionar a este tipo de organizaciones», indicó la portavoz al tiempo que destacó que «Ciudadanos, desde luego, lo tiene muy claro y siempre será rotundo en esto: jamás daremos el mínimo aliento a los que quieren confrontar a los valencianos con nacionalismos trasnochados».

Además, Peris apostó por «fomentar los proyectos culturales en los municipios más pequeños». «Éste es el verdadero sentido de la Diputación en vez de vaciarla dando dinero que recae en causas ilegales en detrimento del beneficio de los ciudadanos», advirtió.

El grupo popular en la corporación provincial también argumentó que rechaza «que se concedan subvenciones a entidades que dan cobertura al independentismo, que no respetan las instituciones ni el estado de derecho, que premian a políticos encarcelados por tratar de romper el orden constitucional y que cuestionan las acciones del poder judicial».

Subvenciones a Acció Cultural: 629.494 € Administración Concepto Año Importe Generalitat Por servicios a la Comunitat 2016 70.000 Generalitat Por servicios a la Comunitat 2016 122.000 Diputación Actividad cultural 2016 180.000 Ayuntamiento Escritores refugiados 2016 7.930 Ayuntamiento Cursos de verano 2016 13.800 Ayuntamiento Proyecto cultural 2016 8.224 Ayuntamiento Material didáctico cursos valenciano 2016 2.250 Ayuntamiento Cursos de valenciano 2016 6.900 Ayuntamiento Cursos de valenciano (mitjà) 2016 3.600 Ayuntamiento Material didáctico valenciano (mitjà) 2016 1.050 Ayuntamiento Material didáctico cursos valenciano 2017 3.150 Ayuntamiento Docencia curso valenciano 2017 13.650 Diputación Actividad cultural 2017 100.000 Ayuntamiento Cursos 2017 16.800 Ayuntamiento As. técnica 5 cursos valenciano a desempleados 2018 10.880 Diputación Actividad cultural 2018 69.260

Subvenciones a Escola Valenciana: 717.756 € Administración Concepto Año Importe Generalitat 15 ayudas varias 2016 219.000 Diputación Actividad cultural 2016 53.000 Generalitat - 2017 160.000 Diputación Actividad cultural 2017 126.000 Ayuntamiento Trobada 2017 25.000 Ayuntamiento Trobada 2017 11.400 Ayuntamiento Cursos de formación 2017 16.800 Diputación Fomento de participación ciudadana 2018 6.000 Ayuntamiento Convenio asesor y proyectos uso valenciano 2018 25.000 Diputación Actividad cultural 2018 75.556

Las nuevas subvenciones por parte de la Diputación de Valencia tienen lugar la misma semana que Ciudadanos ha denunciado que el Ayuntamiento de Valencia también prepara la aprobación de otras ayudas a estas asociaciones. Tal y como denunció ayer Fernando Giner, portavoz del partido naranja, el alcalde Joan Ribó tiene pensado aprobar las subvenciones «a entidades que fomentan el pancatalanismo, por valor de 21.000 euros». Las ayudas otorgadas, a través de la Delegación de Patrimonio y Recursos Culturales, se aprobarán en la Junta de Gobierno Local que se celebrará en el próximo viernes. Giner citó a cuatro asociaciones: Acció Cultural del País Valencia (5.119,30 euros), Fundació Bromera (4.813,67), Fundació Escola Valenciana (4.431,64) y la Fundació Francesc Eiximenis (3.169,74 euros), esta última para la celebración de los Premios Octubre, en los que se homenajeó a los políticos catalanes presos. Sobre este asunto, el portavoz de Ciudadanos recordó la moción que presentó esta misma semana su grupo para el próximo pleno del consistorio, que se celebrará el 15 de noviembre, dirigida a «cesar de manera inmediata las subvenciones directas a entidades separatistas». «Un alcalde no debe olvidarse de que representa a todos, no a su ideología. La irresponsabilidad de Ribó y de sus socios socialistas no tiene límites», criticó el líder del partido naranja. «Con estas subvenciones ya son miles euros de dinero público los que Ribó ha destinado a entidades separatistas», sentenció Giner.