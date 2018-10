Acció Cultural hace campaña contra Llarena tras recibir 30 millones del Govern La entidad catalanista anuncia que «paseará» por la Comunitat el documental de Roures 20-S que cuestiona la prisión para los 'Jordis' F. R. Sábado, 27 octubre 2018, 00:45

valencia. Acció Cultural del País Valencià, la entidad que desde 1984 ha recibido más de 30,5 millones de euros de las arcas del Govern catalán por la difusión de su lengua en la Comunitat Valenciana, ha puesto en marcha una campaña contra el juez Llarena por encarcelar y mantener en prisión provisional a los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, 'los Jordis',

La entrada en prisión se produjo hace un año por los hechos del 20 de septiembre de 2017, cuando una comisión judicial registró la consejería catalana de Economía y Hacienda diez días antes del referéndum ilegal y una muchedumbre, que se calculó en unas 25.000 personas, asedió la sede gubernamental.

El secretario general de Acció (ACPV), Toni Gisbert, fue el encargado de anunciar esta campaña durante la presentación del festival Cinema Ciutadà Compromés, ciclo del que se proyectará hoy en la sede de ACPV el documental denominado 20-S, dirigido por el empresario catalán del audiovisual Jaume Roures. Se trata de un trabajo que «pretende desmontar la versión del juez Llarena», indicó Gisbert y que «pone en cuestión el relato que es la causa del encarcelamiento».

El documental no sólo se podrá ver hoy, sino que Gisbert anunció que ACPV va a «pasearlo por el País Valencià -no usó el término estatutario de Comunitat Valenciana- para que se conozca que cuestiona el relato jurídico de cometer un supuesto delito de rebelión y secesión que no tiene base». Gisbert no concretó ni las poblaciones ni los espacios a los que ACPV llevará el documental. El dirigente de Acció indicó que a primera hora de ayer se agotaron las reservas para el pase del film que tendrá lugar esta tarde en el Centre Cultural Octubre, que acogerá a unas 150 personas. En la charla posterior participarán Lluis Llach, que tiene amplio protagonismo en el documental, el abogado del expresidente catalán Puigdemont, Jaime Alonso Cuevillas, y un guionista del documental, Lluís Arcarazo.

«Llarena quiere crear una realidad que no existe», indicó el dirigente de la entidad catalanista, que considera que «no hay pruebas fácticas» para que los 'Jordis', a quienes no calificó ni en una sola ocasión como presos políticos, estén encarcelados porque nadie ha sido capaz hasta ahora de mostrar una imagen de Cuixart y Sánchez que sea violenta o incite a la violencia», dijo Gisbert. Es más, incidió, sus intervenciones fueron llamamientos a la calma y a la no violencia hacia los manifestantes.

Gisbert se preguntó que al igual que es criticable el ejecutivo o el legislativo «¿por qué el tercer poder tiene que ser intocable?» y señaló que la judicatura «debería de ser parte de la solución y es el problema».

El dirigente de ACPV, además, indicó que «aquí no defendemos lo que piensan Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Defendemos que lo puedan expresar».