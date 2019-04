Los abogados del Caso Cooperación se reúnen ahora con Anticorrupción para cerrar un pacto y evitar el juicio Rafael Blasco, durante un juicio en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). / IRENE MARSILLA La vista por las irregularidades en la concesión de pequeñas subvenciones y el fallido hospital de Haití arranca en apenas diez días con más de 20 procesados A. RALLO Valencia Viernes, 5 abril 2019, 16:30

Los letrados del caso Cooperación y el fiscal Anticorrupción van a mantener una reunión para tratar de cerrar un acuerdo que evite celebrar el juicio por la segunda y tercera pieza del saqueo de los fondos de Cooperación.

La vista, por las irregularidades en la concesión de pequeñas subvenciones y el fallido hospital de Haití, arranca en apenas diez días con más de 20 procesados. De entrada, el nuevo fiscal asignado al caso tras la marcha de Vicente Torres al TSJ respetaría el principio de acuerdo al que llegó su compañero. Al parecer, también aceptaría conformidades parciales, es decir, que el juicio podría celebrarse para quienes no aceptaran ese pacto global.

El principio de acuerdo se estableció alrededor de menos de tres años de prisión para el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, mientras que un nutrido grupo de acusados quedarían con penas de menos de dos años. Al resto se les archivaría la causa. Pero el problema que se plantea ahora -y en realidad también antes- es el dinero. ¿Cuánto pone cada acusado? ¿Lo tienen? A los cabecillas se les pidió cerca de 800.000 euros y otras cantidades menores al resto hasta alcanzar los tres millones de euros aproximadamente. Sin embargo, los acusados no parecen estar de acuerdo con esos cálculos. La Generalitat ya anunció en su día que no firmará ninguna conformidad si no hay dinero.