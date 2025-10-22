Xàtiva torna al Renaixement amb una nova edició de la Fira Borja entre el 31 d'octubre i el 2 de novembre
Tres dies per descobrir la ciutat dels Borja a través de la música, l'artesania, la gastronomia i visites guiades pels carrers de la ciutat
Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:17
Xàtiva tornarà a convertir-se en escenari renaixentista amb motiu de la Fira Borja 2025, que se celebrarà del 31 d'octubre al 2 de novembre, amb una àmplia programació d'activitats culturals, musicals, gastronòmiques i turístiques que ompliran els principals espais de la ciutat.
«L'any passat no poguérem celebrar la Fira a causa de la DANA, per solidaritat amb tots els municipis afectats, i per això en aquesta cinquena edició repetirem alguns dels espectacles i de les activitats programades, pel compromís que vam adoptar amb els artistes», ha expressat Raquel Caballero en la presentació de les activitats, qui ha assegurat que «mantenim l'esquema de la fira perquè hem vist que funciona molt bé i té molt bona acollida. La Fira dels Borja ha de contindre aquestes activitats, i altres que puguen sumar».
Caballero també ha remarcat que aquesta edició ha suposat un esforç extra, degut a la minoració de la subvenció de Territori Borja atorgada des de la Generalitat (que ha baixat dels 80.000 als 72.000 euros sense justificació prèvia), i tampoc s'espera l'ajuda econòmica que venia prestant la Diputació (12.000 euros), ja que a hores d'ara l'Ajuntament no ha obtingut resposta. «El nostre objectiu sempre ha sigut emprar la subvenció per crear un contingut cultural-turístic de qualitat, amb la intenció d'impulsar la ciutat, mostrar el nostre patrimoni i atraure visitants a Xàtiva, per això anem a seguir apostant per això des de l'Ajuntament. Volem que vinguen, pernocten, i que tot aquest esforç tinga un impacte positiu en l'economia local».
El festival, com ve sent habitual, oferirà diverses propostes musicals d'alt nivell, algunes d'elles ja anunciades en 2024 però que no es van poder dur a terme. El divendres 31 d'octubre, a les 20h, l'església de Sant Feliu acollirà el concert «Entre tierra y cielo», a càrrec de Boreas, amb degustació de dolços tradicionals.
L'endemà, 1 de novembre, hi haurà un nou concert a Sant Feliu («Vent bufat, vent als dits», amb Arturo Barba i Raúl Junquera) i a les 20h, el convent de Sant Domènec serà l'escenari de «El mecenatge de Germana de Foix, Virreina de València», a càrrec de Piacere dei Traversi. El cicle musical es tancarà diumenge 2 de novembre, a les 18:30h, amb «Alegoría del amor» de Capella de Ministrers, també al convent de Sant Domènec. Tots els concerts són d'entrada lliure fins a completar aforament.
D'altra banda, la Fira Gastronòmica Borja reunirà tretze restaurants locals que oferiran menús especials inspirats en l'època dels Borja, amb productes de proximitat i receptes creatives. Entre els establiments es troben el Moncho, Terrassa Sant Josep, Montsant, La Talaia del Castell, Mesón Origen, Ca Conxa, Kubaba, Públic, Els Porxes, El Cullerot, El Carmen, Puerto de Granà i Ganesh, amb menús que oscil·len entre 22 i 40 euros. Els dolços tradicionals també tindran protagonisme amb degustacions a càrrec de pastisseries com Boscà, Dulces Campos i Xococap.
Visites guiades turisme i artesania
Durant el cap de setmana es podrà gaudir de diverses visites guiades i teatralitzades dedicades a la família Borja. El dissabte 1 de novembre tindrà lloc la ruta «Xàtiva, ciutat natal dels Borja» (10.30h) amb degustació de dolços, i la visita teatralitzada «La Ruta Borja» (18h), a càrrec de Teatre de la Lluna. La ruta del matí inclou la visita al temple i el museu de la col·legiata de la Seu (2€), i les places per a les visites són limitades, havent d'inscriure's a partir del divendres 17 d'octubre a través de la web www.xativaturismo.com o a l'Oficina de Turisme.
A més, es proposen activitats familiars com el Minigolf de Fusta a l'Albereda, i el popular Cluedo «Crim en la ciutat dels Borja», que es representarà dissabte a les 22h i diumenge a les 12.30h, amb eixida des de la plaça de Sant Pere (i amb places limitades).
Per últim, cal descar que la Fira d'Artesania obrirà les portes el divendres 31 d'octubre a les 17h a l'albereda de Jaume I, i romandrà oberta fins al 2 de novembre, amb desenes de parades d'artesans de ceràmica, bijuteria, cuir, terrisseria, sabons naturals i productes tèxtils, a més d'animació i teatre de carrer. S'inclouran activitats durant tot el cap de setmana com ara contacontes, tallers, espectacles de foc i circ o representació dels oficis artesans.
El programa es completa amb les exposicions «Xàtiva i els Borja» i «Vestint els Borja», que es podran visitar a l'espai cultural de Sant Domènec del 17 d'octubre al 2 de novembre; i també amb la conferència sobre la proposta de reconstrucció gràfica de la Capella Calixtina a Xàtiva, a càrrec de Pablo Camarasa, prevista a la Casa de Cultura per al dissabte 25 d'octubre a les 18.30h.
Els principals monuments i museus de Xàtiva —el castell, l'Almodí, Sant Domènec, la Casa de l'Ensenyança i la Col·legiata— ampliaran els seus horaris per a facilitar les visites durant la fira.