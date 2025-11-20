Vinos de Santa Catalina del Mañán con los quesos artesanos valencianos

CH.F. Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

La pasada semana, los vinos de la bodega alicantina Santa Catalina del Mañán estuvieron presentes en la cita gastronómica que Santiago Guerrero había preparado en su restaurante Orson de Valencia. El encuentro consistía de maridar algunos de los vinos con quesos artesanos valencianos, y no solo eso, sino también elaborar con ellos recetas de lo más originales.

Formatgers CV es la asociación que aglutina a los fabricantes de quesos de la Comunitat Valenciana y estuvo presente con quesos de La Vaquería del Camp de Elx (Elche), de la Quesería Los Molinos (Monóvar) y de los de Serbogar (Sot de Ferrer).

Los comensales, tras la puesta en valor de los vinos de Alicante y de Monóvar, de la mano de Xabier Taribó, delegado de la bodega, se entretuvieron con el vermut y unos mejillones en escabeche de azafrán que destilaban todavía sabor y aromas marinos..., mano diestra de Guerrero.

Un queso de cabra madurado con cantueso, bien afinado y complejo, de la Quesería Los Molinos, se sirvió con escalibada de berenjena y acompañado del espumoso de merseguera Terra Mañá.

Le siguió el queso de vaca semicurado con ñora de La Vaquería del Camp d'Elx, tanto en su versión original como en unos sorprendentes figatells rellenos con ese mismo queso, maridados con el rosado de monastrell Mañá Locura, que fue un acompañante perfecto.

La estrella del Concurso de Vinos de la Comunitat Valenciana 2025, Rústic (monovarietal de cabernet sauvignon), armonizó con un queso de cabra al vino de Serbogar, quesería que, al igual que Los Molinos de Monóvar, nutre su obrador artesano con leche de sus propias cabras de raza murciano-granadina.

El queso estrella de La Vaquería del Camp d'Elx, el Vaquerito, un queso de larga maduración y quebradizo al corte, hizo las delicias de los participantes junto con nueces, membrillo y el vino de postre Dulces Sueños, un monovarietal de monastrell.

El barrio de Abastos de Valencia cuenta, en el restaurante Orson, con una de sus ofertas más sólidas y consolidadas. El local, fundado por el cocinero Santiago Guerrero Llamas, es un referente en cocina valenciana y arroces, a lo que se suma la cocina peruana de su pareja, la limeña Melisa Kuoman.

El restaurante se transforma en una sala cultural, ora profundizando en las cosas del comer, ora ahondando en las del pensar.