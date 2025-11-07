Vilafamés enamora por medio millón de razones

GPS Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Entre calles de piedra que parecen contar historias y un horizonte donde el arte y la naturaleza se dan la mano, Vilafamés vive un momento dorado. En apenas dos años, el municipio ha superado el medio millón de visitantes -533.000 entre enero de 2024 y septiembre de 2025-, un crecimiento del 5% que lo reafirma como uno de los destinos más atractivos de la Comunitat Valenciana.

Buena parte de su encanto se debe al MACVAC, el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni, que ha experimentado un aumento del 22% en las visitas este año. Sus exposiciones, junto con las muestras itinerantes en la Casa de Vacas de Madrid o el Centre del Carme de València, han colocado al municipio castellonense en el mapa cultural europeo.

Con tradición, arte y nuevas propuestas como las gymkanas digitales, Vilafamés demuestra que el encanto del interior también puede brillar con luz mediterránea.

«Seguiremos trabajando para mejorar la experiencia turística y reforzar la identidad local. Los datos confirman que Vilafamés no solo atrae, sino que seduce y fidelitza», concluye Raül Forcadell, regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme i Transició Ecològica.