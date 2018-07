El Caminito del Rey deja de ser el sendero más peligroso del mundo para convertirse en el más emocionante. «Quien busque un pico de adrenalina, lo va a tener sin poner en riesgo su vida». Recorrer durante tres kilómetros una pasarela de apenas un metro de ancho, suspendida sobre las verticales paredes del Desfiladero de los Gaitanes ya no implica un riesgo.

Aventurarse por este renovado voladizo de madera y cables de acero es simplemente fascinante. Para algunos una auténtica locura. Una travesía de infarto, apta para todos los públicos, aunque no todos tengan el coraje de hacerla. Por eso, una vez se inicia el recorrido, no hay vuelta atrás.

«Ya no hay sobresaltos como antaño, cuando, pese a estar prohibido, algunos se atrevían a pasar como funámbulos por vigas desvencijadas y a sortear agujeros en el viejo asfalto, pero si lo que buscas es un pico de adrenalina sin tener que jugarte la vida, aquí lo vas a encontrar», aclara el periodista Luis Carballo.

«Una visitante, decidida a acabar con sus fobias a las alturas, apostó por este paraje para demostrarse a sí misma que podía hacerlo y como una prueba de superación personal. Tal fue el orgullo que sintió a mitad del recorrido, que pidió ser grabada mientras cruzaba el puente colgante. Quería recordarse a sí misma que no hay miedo que no se pueda superar», relata una trabajadora del Caminito del Rey.

En su memoria guarda también la visita de un grupo de ciegos, que sin bastones ni perros guías (no están permitidos por motivos de seguridad) terminaron con ayuda de otros acompañantes los cerca de ocho kilómetros del sendero (entre accesos y pasarela) que en su día fue considerado el más peligroso del mundo. Pero, ¿cómo disfrutar de la belleza de este paraje natural sin poder verlo? Quienes se atrevieron a hacerlo lo saben. «Uno no ve, pero puede sentir el espacio, el fuerte viento, el caudal del agua, el eco, el frescor del aire. Recuerdo que cuando atravesé el puente colgante, tuve la sensación de estar volando. Pisas el suelo indeciso, con los nervios en el estómago y notas el vacío a tu alrededor. Si alguien cerrara los ojos, lo sentiría igual que yo, pero quien ve no presta tanta atención al resto de los sentidos», sentencia Francisco Javier Fernández, quien quedó completamente ciego a los 18 años como consecuencia de un glaucoma congénito.