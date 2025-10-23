Valencia se llena de ritmo y sabor con SabroFest El puerto acoge hasta el domingo el mayor festival de gastronomía y cultura latina de España

GPS Jueves, 23 de octubre 2025, 23:47 Comenta Compartir

Valencia se convierte este fin de semana en un pedacito de Latinoamérica. Desde ayer jueves y hasta este domingo, 26 de octubre, el puerto se transforma en un mosaico de colores, aromas y sonidos gracias a SabroFest, el mayor festival gastronómico de comida latina de España. Se trata de una cita que promete encender los sentidos con tacos, arepas, empanadas, ceviches y tequeños. Además, este festival reúne a algunos de los restaurantes más destacados del país en un homenaje a la cocina que cruza fronteras, pero sobre todo une culturas.

No obstante, SabroFest no será solo una invitación al paladar. El evento nació para rendir tributo a la riqueza gastronómica y cultural de Latinoamérica y convertir cada bocado en una celebración. «Queremos que la gente venga con hambre y viva una experiencia inolvidable sin salir de la ciudad», explican desde la organización, que elige Valencia como la primera parada de un festival llamado a hacer historia.

Durante cuatro días, la explanada del puerto (en la confluencia de Eugenia Viñes y Doctor Marcos Sopena) será el epicentro de un ambiente festivo en el que no faltará la música en directo, los DJs y las actividades pensadas para disfrutar en familia.

Una de las más esperadas es el showcooking infantil de mañana a partir de las 13:00 horas, una oportunidad para que los más pequeños se metan en la piel de chefs latinos y aprendan a cocinar jugando. Las inscripciones se realizarán a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram (@sabrofest.es).

La programación musical, que incluirá conciertos en directo, se ha ido desvelando poco a poco en las redes sociales del festival, donde están recogidas en las historias destacadas para que nadie se pierda detalle. Lo mejor de todo es que la entrada es libre y gratuita. Una razón más para dejarse llevar por los sabores y ritmos del continente americano sin salir del Mediterráneo.

El puerto de Valencia acoge un evento que promete ser el plan más sabroso del otoño.