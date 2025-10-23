Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de este jueves deja más de 128.850 euros a un jugador en un municipio de solo 1000 habitantes
Comida típica latinoamericana con la mejor música. LP

Valencia se llena de ritmo y sabor con SabroFest

El puerto acoge hasta el domingo el mayor festival de gastronomía y cultura latina de España

GPS

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:47

Comenta

Valencia se convierte este fin de semana en un pedacito de Latinoamérica. Desde ayer jueves y hasta este domingo, 26 de octubre, el puerto se transforma en un mosaico de colores, aromas y sonidos gracias a SabroFest, el mayor festival gastronómico de comida latina de España. Se trata de una cita que promete encender los sentidos con tacos, arepas, empanadas, ceviches y tequeños. Además, este festival reúne a algunos de los restaurantes más destacados del país en un homenaje a la cocina que cruza fronteras, pero sobre todo une culturas.

No obstante, SabroFest no será solo una invitación al paladar. El evento nació para rendir tributo a la riqueza gastronómica y cultural de Latinoamérica y convertir cada bocado en una celebración. «Queremos que la gente venga con hambre y viva una experiencia inolvidable sin salir de la ciudad», explican desde la organización, que elige Valencia como la primera parada de un festival llamado a hacer historia.

Durante cuatro días, la explanada del puerto (en la confluencia de Eugenia Viñes y Doctor Marcos Sopena) será el epicentro de un ambiente festivo en el que no faltará la música en directo, los DJs y las actividades pensadas para disfrutar en familia.

Una de las más esperadas es el showcooking infantil de mañana a partir de las 13:00 horas, una oportunidad para que los más pequeños se metan en la piel de chefs latinos y aprendan a cocinar jugando. Las inscripciones se realizarán a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram (@sabrofest.es).

La programación musical, que incluirá conciertos en directo, se ha ido desvelando poco a poco en las redes sociales del festival, donde están recogidas en las historias destacadas para que nadie se pierda detalle. Lo mejor de todo es que la entrada es libre y gratuita. Una razón más para dejarse llevar por los sabores y ritmos del continente americano sin salir del Mediterráneo.

El puerto de Valencia acoge un evento que promete ser el plan más sabroso del otoño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  6. 6 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  7. 7 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  8. 8 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  9. 9 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia se llena de ritmo y sabor con SabroFest

Valencia se llena de ritmo y sabor con SabroFest