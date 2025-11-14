Valencia acoge el I Congreso de Turismo Familiar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

GPS. Valencia se convertirá en el epicentro del turismo familiar nacional el próximo 26 de noviembre. De la mano de Tour&Kids-Club de Producto Oficial de Turismo Familiar, empresas de experiencias y alojamientos especializados, así como destinos de toda España, analizarán la situación actual del sector en el Museo Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El objetivo es analizar, las nuevas tendencias, la evolución de la demanda de este segmento de viajeros al alza y las estrategias para conquistar al público familia.

En este sentido, los destinos de Cataluña, País Vasco, Galicia y Murcia -junto a la Asociación Campings de Tarragona- aportarán su visión de cómo ha cambiado este tipo de turismo a lo largo de los años. Las empresas Grupo Magic Hoteles, Grupo Aramón, Senda Viva, Parques Reunidos y el Museo de las Ciencias abordarán sus estrategias para atraer con éxito a las familias viajeras.

Asimismo, un panel de expertos detallará diferentes fórmulas para gestionar de forma eficiente la comunicación y la comercialización con estrategias digitales. Esta mesa contará con la participación de agencias especializadas como Travelkids o plataformas como Tixalia. Junto a ellas, creadores de contenido e influencers como Mammaproof o Sapos y Princesas, aportarán su experiencia en la comunicación al público final de planes y propuestas de Turismo Familiar.

En este primer Congreso, la empresa referente en IA, DeepSense, abordará el uso de esta tecnología en la gestión del turismo familiar aplicada tanto a la generación de nuevas experiencias como a la automatización de procesos administrativos. Y, por su parte, Diana Jiménez, psicóloga, divulgadora especializada en infancia y adolescencia, abordará los beneficios que genera la experiencia de viajar en familia.