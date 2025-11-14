Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
Las vacaciones en familia generan recuerdos imborrables. GPS

Valencia acoge el I Congreso de Turismo Familiar

Diana Jiménez abordará los beneficios de viajar en familia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

GPS. Valencia se convertirá en el epicentro del turismo familiar nacional el próximo 26 de noviembre. De la mano de Tour&Kids-Club de Producto Oficial de Turismo Familiar, empresas de experiencias y alojamientos especializados, así como destinos de toda España, analizarán la situación actual del sector en el Museo Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El objetivo es analizar, las nuevas tendencias, la evolución de la demanda de este segmento de viajeros al alza y las estrategias para conquistar al público familia.

En este sentido, los destinos de Cataluña, País Vasco, Galicia y Murcia -junto a la Asociación Campings de Tarragona- aportarán su visión de cómo ha cambiado este tipo de turismo a lo largo de los años. Las empresas Grupo Magic Hoteles, Grupo Aramón, Senda Viva, Parques Reunidos y el Museo de las Ciencias abordarán sus estrategias para atraer con éxito a las familias viajeras.

Asimismo, un panel de expertos detallará diferentes fórmulas para gestionar de forma eficiente la comunicación y la comercialización con estrategias digitales. Esta mesa contará con la participación de agencias especializadas como Travelkids o plataformas como Tixalia. Junto a ellas, creadores de contenido e influencers como Mammaproof o Sapos y Princesas, aportarán su experiencia en la comunicación al público final de planes y propuestas de Turismo Familiar.

En este primer Congreso, la empresa referente en IA, DeepSense, abordará el uso de esta tecnología en la gestión del turismo familiar aplicada tanto a la generación de nuevas experiencias como a la automatización de procesos administrativos. Y, por su parte, Diana Jiménez, psicóloga, divulgadora especializada en infancia y adolescencia, abordará los beneficios que genera la experiencia de viajar en familia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia acoge el I Congreso de Turismo Familiar

Valencia acoge el I Congreso de Turismo Familiar