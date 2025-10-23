Trucos y pociones en la Escuela de Hechicería

Vive el Hallowen en Bonaire con la Escuela de Hechicería.

GPS Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Este Halloween, Bonaire se transforma en un auténtico mundo de magia y fantasía. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, los más pequeños podrán convertirse en aprendices de brujas y magos en la Escuela de Hechicería de Bonaire, un lugar lleno de sorpresas donde todo puede suceder.

Los más pequeños de la casa podrán crear sus propias pociones terroríficas -a base de baba de dragón, esencia de murciélago y otros ingredientes secretos- en sus propios calderos; también dar vida a monstruos, construir farolillos mágicos, inventar máscaras encantadas o transformarse en sus personajes favoritos en el taller pintacaras.

Además, si vienen disfrazados, podrán participar en el clásico Truco o Trato, donde recibirán cestas repletas de caramelos y muchas sorpresas. ¡No olvides traer tu mejor disfraz!

La diversión continúa con los photocalls más terroríficos, donde las familias podrán hacerse fotos con con míticos personajes de Halloween representados por actores de carne y hueso y llevarse un recuerdo mágico de su visita.