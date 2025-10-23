Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de este jueves deja más de 128.850 euros a un jugador en un municipio de solo 1000 habitantes
Vive el Hallowen en Bonaire con la Escuela de Hechicería. GPS

Trucos y pociones en la Escuela de Hechicería

GPS

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Este Halloween, Bonaire se transforma en un auténtico mundo de magia y fantasía. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, los más pequeños podrán convertirse en aprendices de brujas y magos en la Escuela de Hechicería de Bonaire, un lugar lleno de sorpresas donde todo puede suceder.

Los más pequeños de la casa podrán crear sus propias pociones terroríficas -a base de baba de dragón, esencia de murciélago y otros ingredientes secretos- en sus propios calderos; también dar vida a monstruos, construir farolillos mágicos, inventar máscaras encantadas o transformarse en sus personajes favoritos en el taller pintacaras.

Además, si vienen disfrazados, podrán participar en el clásico Truco o Trato, donde recibirán cestas repletas de caramelos y muchas sorpresas. ¡No olvides traer tu mejor disfraz!

La diversión continúa con los photocalls más terroríficos, donde las familias podrán hacerse fotos con con míticos personajes de Halloween representados por actores de carne y hueso y llevarse un recuerdo mágico de su visita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  6. 6 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  7. 7 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  8. 8 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  9. 9 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trucos y pociones en la Escuela de Hechicería

Trucos y pociones en la Escuela de Hechicería