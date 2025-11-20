Torrent vive un torbellino flamenco en diciembre

GPS Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Torrent se prepara para sentir ese duende especial con la llegada del espectáculo Love Flamenco el próximo 27 de diciembre, un viaje directo al alma de este arte que lleva dos siglos estremeciendo el mundo. Una cita que promete emociones fuertes gracias a un elenco que entiende el flamenco como lo que es: un latido, un idioma y una verdad compartida.

Sobre el escenario brillará Juan José Villar, bailaor de poderío sereno, de esos que pisan fuerte sin anunciarlo, dejando que la naturalidad hable sola. A su lado, Vero La India encenderá la escena con esa mezcla de fuerza y raza que la convierte en un vendaval flamenco, puro gesto y piel. Tampoco faltará la elegancia firme de Juan Fernández, capaz de enlazar lo clásico y lo contemporáneo sin perder un ápice de temple.

Tres cantaores con sello propio: Ezequiel Montoya, dulce y arrebatador; Antonio Gómez 'El Turry', con ese eco granaíno que trae aroma de cuevas y leyenda; y Sergio 'El Colorao', cuyas melismas acarician y empujan según lo pida el cante.

El toque lo pondrá el guitarrista Marcos de Silvia, virtuosismo y sensibilidad en un mismo trazo. Y al compás, Miguel 'El Cheyenne', un percusionista que lleva dos siglos de son en las manos. Completa el elenco la bailaora Fuensanta Blanco, hipnótica con su bata y mantón, pura feminidad en movimiento.

Una cita para dejarse llevar, para sentir y, sobre todo, para celebrar que el flamenco, cuando se comparte, siempre arde un poco más.