The Face regresa para encender Valencia con su magia

El 29 de noviembre serán diez horas de música, recuerdos y pura energía en Marina Beach Club

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

GPS. The Face® (marca registrada), La Madre de todas las fiestas, volverá a latir con fuerza en Marina Beach Club para reencontrarse con su público más fiel, ese que lleva años pidiendo un regreso a lo grande. Esta vez, la celebración será en formato tarde + noche, sin prisas y sin pausas, como aquellos días que parecían no tener final.

La fecha para marcar en rojo en el calendario será el próximo 29 de noviembre. La sesión arrancará a las 17:00 horas, justo cuando cae el sol y empiezan las ganas de volver a cantar los himnos que sonaron en la mítica sala de Pinedo. Ese templo musical conocido como 'la cara bonita' regresa dispuesto a hacernos viajar a momentos que siguen intactos en la memoria colectiva. Serán diez horas seguidas de 'música non stop' en un espacio que, además, contará con cúpula cubierta transparente, para que nada pueda interponerse entre la nostalgia y el disfrute.

Si algo define a The Face, además de su atmósfera inconfundible, es su gente. El público, mezcla perfecta de generaciones que vuelven y otras que descubren, es parte esencial del éxito de estas citas que ya son tradición. A ellos se suma el staff original de la sala, que vuelve a ponerse en pie para que cada detalle conserve la esencia de siempre.

En cabina, los nombres de referencia: Víctor Pérez, Arturo Roger, Rodi, Coqui Selection, Vicente Ferrer y Jose Cabedo, además de By Caco, encargados de recuperar los grandes himnos de la ruta y los hits que marcaron época.

Ya por la noche, a partir de la 01:00 horas y hasta las 03:30 horas, llega The Face & Hits, una explosión de energía que será el broche perfecto.

