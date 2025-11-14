Teatre Patraix presenta este fin de semana la obra 'Réquiem 11:11', entre los sueños y la realidad

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

GPS. Teatre Patraix levanta el telón mañana, 20:00 horas, y el domingo, 19:00 horas, para que el público pueda disfrutar de 'Réquiem 11:11'. Esta obra propone un ambiente onírico y pesadillesco recreando un cuadro viviente. En el centro de la sala suena un piano, a los laterales dos cuerpos suspendidos, mujeres o brujas, luchan por respirar. Se pronuncia un veredicto. Delante, un corazón gira, dando sus últimos latidos; todo es inmóvil. ¿Es el pasado un cuadro estático que deviene presente? A partir de ahí, todo puede pasar.

GPS. La magia de los libros y el poder de la imaginación llenarán la Sala Off Kids este sábado (18:30 horas) y el domingo 16 (12:30 horas y 18:30 horas) con 'La Biblioteca Imaginaria', un espectáculo de títeres de la compañía Teatro Arbolé.

Con un lenguaje poético, visual y lleno de humor, la obra tiene como objetivo principal transmitir a los más pequeños el placer de la lectura y mostrar las bibliotecas como espacios de aventura y fantasía, donde cada libro es un tesoro que invita a descubrir nuevos mundos.