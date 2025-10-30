Tamara actuará en Sant Joan de Moró

GPS Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Con una trayectoria marcada por la emoción y la voz aterciopelada que la convirtió en icono del bolero, Tamara llega a Sant Joan de Moró el próximo 7 de noviembre para celebrar sus 25 años de música. Lo hará en el Edificio Polifuncional, a partir de las 20:30 horas, con su espectáculo Piano y voz, una propuesta íntima donde la artista sevillana mezcla nostalgia y presente.

Nieta del mítico Rafael Farina y heredera natural de la copla y la balada romántica, Tamara repasará temas que han marcado su carrera, de 'Si nos dejan' a 'Cada día', y estrenará en directo algunas de las canciones de su nuevo trabajo: '25 años, de corazón'. Un concierto pensado para escuchar con calma, de esos que se viven más con el alma que con los aplausos.