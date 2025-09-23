Stay Jazzy: las noches más vibrantes de Valencia vuelven a Helen Berger de mano de Room Mate Hotels

Suplementos Martes, 23 de septiembre 2025, 00:59 Compartir

El jazz vuelve a sonar con fuerza en el corazón de Valencia. El próximo 25 de septiembre arranca una nueva temporada de STAY JAZZY, el ciclo de conciertos en directo que convertirá el Restaurante Helen Berger en el punto de encuentro mensual para los amantes de la buena música, la gastronomía y las experiencias con estilo. Y este año lo hace con un sello muy especial: Room Mate Hotels, el grupo hotelero fundado y presidido por Kike Sarasola, que imprime su espíritu sofisticado y cosmopolita a unas veladas que prometen ser inolvidables.

Para esta nueva temporada, STAY JAZZY combina los grupos de siempre con novedades musicales, ofreciendo la mejor propuesta de jazz de la ciudad. Todos los conciertos, que tendrán entrada gratuita, se celebrarán los últimos jueves del mes, de 19:00 a 21:00 horas, convirtiéndose en el plan perfecto para quienes buscan disfrutar de una experiencia completa que une música en vivo y gastronomía.

La programación abarca desde clásicos del jazz reinterpretados hasta creaciones contemporáneas llenas de improvisación y sofisticación, ofreciendo un recorrido musical que seduce tanto a aficionados como a quienes se acercan por primera vez al género.

Además, los asistentes podrán quedarse a cenar tras el concierto y descubrir a fondo la propuesta culinaria del hotel, disfrutando de una velada que combina cultura, entretenimiento, sabor y el estilo.

Con este nuevo impulso, STAY JAZZY no solo regresa: se reinventa. La unión con Room Mate Hotels tras la adquisición de Staying Valencia marca el inicio de una etapa en la que la ciudad gana un referente creativo y social, consolidando a Helen Berger como epicentro del jazz valenciano.

Sobre Room Mate Hotels

Es una cadena hotelera con visión global e internacional fundada en España en 2005 por el reconocido empresario Kike Sarasola, cuya filosofía es considerar que la mejor forma de viajar es visitando amigos en cada ciudad, amigos cuyo estilo de vida compartimos y que trasmiten sus conocimientos y experiencias de la ciudad llevándonos de su mano a través de ella.

Room Mate Hotels, cuenta con 31 hoteles y más de 2.000 habitaciones tras la reciente adquisición de Staying Valencia a su cartera. Su filosofía es concebir los hoteles como «hogares» que abren sus puertas a los viajeros que llegan a la ciudad buscando confort, calidez y el espíritu acogedor que ofrece su gran equipo, humano y profesional, a sus invitados.

En Room Mate Hotels el diseño juega un papel crucial. Diseñadores de reconocido prestigio como Patricia Urquiola, Lázaro Rosa Violán, Tomás Alía, Lorenzo Castillo, Pascua Ortega o Teresa Sapey, entre otros, han sido los artífices del diseño de los establecimientos repartidos por todo el mundo.