Saborea el Mediterráneo

GPS. Valencia vuelve a poner la mejor gastronomía sobre la mesa. Y lo hace a lo grande, con una nueva edición de València Cuina Oberta que hasta el 30 de noviembre llenará la ciudad de sabores, creatividad y experiencias únicas. Las reservas ya pueden realizarse a través de la web oficial www.valenciacuinaoberta.com, donde se pueden consultar los menús y experiencias de todos los restaurantes participantes.

Desde los arroces tradicionales hasta las propuestas más vanguardistas, de los locales con Estrella Michelin hasta las nuevas incorporaciones que marcan tendencia, València Cuina Oberta convierte la ciudad en un recorrido gastronómico por barrios, sabores y estilos que hablan del estilo de vida de la ciudad y de la 'Despensa del Mediterráneo'. València Cuina Oberta se enmarca en el proyecto 'València, Despensa del Mediterráneo', con el que desde la Fundació Visit València impulsa el uso de productos locales, de temporada y de proximidad. Impulsado por la Fundació Visit València, con la colaboración de la Diputació de València y Turisme Comunitat Valenciana, el certamen anima a consumir y da visibilidad a la calidad de la gastronomía local, a los productos de proximidad y al talento de los chefs valencianos.

Este año, València Cuina Oberta alcanza cifras récord: 70 restaurantes participantes -diez de ellos nuevos en esta edición-, de los cuales seis lucen Estrella Michelin -El Poblet, La Salita, Riff, Lienzo, Fierro y Arrels- y doce están reconocidos por la Guía Repsol, el Bib Gourmand de Michelin o la We're Smart Green Guide. Los precios se mantienen estables: 28 euros el menú de mediodía y 36 euros el de cena (bebidas aparte), y los restaurantes Gourmet ofrecerán menús a 48 euros al mediodía y 56 euros por la noche.

Y no solo se trata de comer: la edición incluye 17 experiencias gastronómicas organizadas por 13 restaurantes. Talleres de cocina peruana, japonesa o birmana, catas de vino, clases de coctelería o actividades centradas en las brasas y los productos locales. Una forma diferente de acercarse a la gastronomía valenciana, viviéndola con los cinco sentidos.