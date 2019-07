¿Qué hacer este sábado 13 de julio en Valencia? Conciertos, tributos, monólogos y exposiciones en el segundo sábado de julio LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 12 julio 2019, 20:54

Si aún no sabes que hacer este sábado, no te preocupes. La ciudad de Valencia tiene preparados varios planes para que puedas decidirte. Conciertos, tributos, monólogos y exposiciones son los protagonistas de este segundo fin de semana de julio.

1 Iron Maiden y Metallica

El heavy más potente volverá a retumbar en las paredes de Casino Cirsa Valencia el próximo sábado 13 de julio en el concierto homenaje a las dos bandas más representativas del rock duro internacional como Iron Maiden y Metallica en una nueva noche legendaria para los amantes del thrash metal en la sala de conciertos del casino valenciano.

Cartel tributo Iron Maiden y Metallica. / Casino Cirsa Valencia

Los encargados de dar vida a los 'temazos' de la banda británica Iron Maiden como Fear of the Dark, The Trooper, Hallowed Be Thy Name, Wasted Years o The Number of the Beast que popularizaron los Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, etc. serán los valencianos 666 The Icons Tribute.

La cita tendrá lugar a las 23:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en su página web por 8€ o en taquilla por 10€. El aforo es limitado.

2 Fiesta de la cerámica

La localidad valenciana de Manises se prepara para celebrar la Fiesta de la Cerámica. Para ello, el municipio ha organizado un programa de actividades de lo más completo, entre las que destaca la exposición 'Artesanos ceramistas' en el Museo de Fotografía de Manises en la que se podrá ver una muestra de la cerámica artesanal realizada por los participantes en la fiesta.

Cabalgata y fiesta de la cerámica en Manises. / LP

3 'El sentido del humor' repite en Valencia

«El sentido del humor: Dos tontos y yo», una oportunidad única de ver a estas figuras del humor español juntas.

La idea del espectáculo es clara, tres grandes cómicos se reúnen sobre un escenario para analizar, desde su peculiar punto de vista, el sentido del humor.

El espectáculo, de una hora y media aproximada de duración está escrito, dirigido e interpretado por ellos mismos. Ofrece reflexiones, risas y disparates varios para regocijo de los asistentes y promete ser un evento único.

Hay dos sesiones para este sábado: de 19:00 a 20:30 horas o de 22:00 a 23:30 horas. Las entradas se pueden adquirir desde 33€.

4 Monólogos en Casino Cirsa

Casino Cirsa Valencia presenta para este mes de julio un nuevo espacio donde disfrutar de los monólogos de cada semana al aire libre: 'Ópera Terraza'. El casino valenciano ha adaptado su terraza para albergar un escenario donde actuarán los cómicos que acudirán este mes de julio a la sala Ópera en un entorno más veraniego, fresco y desenfadado, donde además de disfrutar del humor también se puede tomar una copa 'a la fresca' mientras suena música en directo o un DJ ameniza el momento.

Cartel promocional monólogo Carmen Alcayde. / Casino Cirsa Valencia

El sábado 20 a las 23:30 horas será el turno de una de las parejas cómicas revelación de la temporada. Vuelven Carmen Alcayde y el Maestro Benavent, o lo que es lo mismo, «La Loca de la Tele» y uno de los mejores monologuistas valencianos que actualmente acompaña a Raúl Antón en la gira de su último espectáculo 'Horroritat Valenciana'. En Ópera, hace justo un año, empezó todo y esta pareja cómica no ha parado desde entonces de sumar risas y aplausos a sus espectáculos.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web desde 9.95€.

5 El secreto visigodo de la comunitat

¡Sumérgete en la cultura del siglo VII! Es una experiencia única, nos permite transportarnos en el tiempo, ver y sentir el mismo que los habitantes de Riba-roja de Túria del siglo VII y descubrir la cultura visigoda a través de todos nuestros sentidos.

La ruta estará disponible este sábado 13 de julio a las 18:00. El punto de encuentro será en la puerta del Castillo de Riba-roja de Túria. C/ Cisterna, 28

Las entradas se pueden adquirir en su página web por 25€ para los adultos y 12€ para niños de entre 4 y 12 años. Para reservar tu plaza tienes que inscribirte a través de un formulario on-line en su web. Las plazas son limitadas.

6 Westing Weekends: música gratuita

Los Jardines del Hotel The Westin Valencia se llenan de música en directo durante los fines de semana de junio y julio con entrada gratuita. Los conciertos, interpretados por músicos de la plataforma valenciana online de contratación de artistas y músicos para cualquier evento, Click and Sound, tendrán lugar los viernes, en horario de 20:00 a 22:30, con música de flamenco; los sábados por la mañana, en horario de 12:30 a 14:30, con Boleros, Jazz, Bossa y Pop; los sábados por la tarde, en horario de 20:00 a 22:30 horas, será el turno del Jazz, Soul y R&B; y los domingos por la mañana, en horario de 12:00 a 14:30, sonará pop.

7 30 años de diseño valenciano en la UPV

La Fundación Bancaja reúne en la muestra '30 años de diseño industrial en la UPV' cerca de un centenar de piezas de 26 diseñadores, formados en la Universitat Politècnica de València en los últimos 30 años, para conmemorar la implantación del diseño industrial en las estructuras académicas de esta universidad.

La exposición se puede visitar hasta el 8 de septiembre en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia (plaza Tetuán, 23) de martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los lunes de 10:00 a 14:00 horas.

8 Los grandes de la moda en la Seda

Diseños de vestidos de novia, calle, fiesta y complementos de diseñadores que han pasado a la historia como Christian Dior, Pierre Balmain, Yves Sain Laurent, Carolina Herrera, Emilio Pucci, Lanvin, Givenchy, Karl Lagerfeld, Guy Laroche, Balenciaga, Valentino y Gaultier forman parte de la exposición 'Los grandes de la moda en la seda. Siglo XX', en el Museo de la Seda de Valencia (Carrer de l'Hospital, 7).

La muestra estará abierta, hasta el mes de octubre, los lunes y domingos, de 10:00 a 15:00 horas; de martes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas. La historia de la moda refleja la evolución de las personas, tanto en las prendas de vestir como en los complementos.

Alrededor de las piezas han aparecido industrias y manufacturas como es el tratamiento de la seda en Valencia. Así, la exposición trata de contextualizar la obra con sus creadores. Por eso se ha recurrido como apoyo museográfico a informaciones y reportajes de la prensa internacional.