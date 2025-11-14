Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los ganadores. GPS

El Restaurante Pistorum se proclama ganador del III Concurso de Arroz a Banda de Castellón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

GPS. El III Concurso de Arroz a Banda, que se celebró en la Plaza de la Panderola del Grao, coronó el pasado fin de semana al Restaurante Pistorum como ganador de esta edición. Le acompañan en el podio Restaurante Mediterráneo y Restaurante Al D'Emilio, mientras que en la categoría de estudiantes el primer puesto fue para Leo Sarrió y Kike Fuster.

El evento, que contó con la asistencia de Ester Giner, teniente alcalde del Grao, y Arantxa Miralles, concejal de Turismo, reunió a profesionales y jóvenes talentos de la cocina en un ambiente festivo y gastronómico.

