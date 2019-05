Regreso a los años 20 con el swing como protagonista El concurso de baile, uno de los momentos estelares del evento. / LP Tapas con Swing será el lugar de reunión de los amantes del jazz en el Tinglado 2 de La Marina el fin de semana del 17 al 19 de mayo GPS Viernes, 10 mayo 2019, 01:16

Swing y tapas, una combinación perfecta para un fin de semana de desconexión total. El tinglado 2 de La Marina de Valencia acogerá el próximo fin de semana, del 17 al 19 de mayo, un evento que logrará trasladarte a la América de los años 20, 30 y 40.

Tapas con Swing, organizado por LAS PROVINCIAS, pondrá a disposición de los más bailongos una pista en la que poder demostrar el ritmo que atesoran con la música en directo de la Banda Spirit Swing Combo, The Charlestomp Band, The Savoy Stompers Big Band y The Sunnysiders. Para reponer fuerzas nada mejor que la gran barra de tapas preparada por El Huerto de Santa María entre las que destacarán la coca alicantina con salmón o con queso de cabra, el humus de garbanzo o la típica paella valenciana. Cabe destacar que El Huerto de Santa María cuenta con una carta basada en productos de la huerta y gastronomía mediterránea. Comida y bebida al popular precio de dos euros por ración.

Sin embargo, Tapas con Swing no es un evento sólo para bailarines aventajados de estos ritmos sino que la Escuela Spirit Valencia y Savoy Benimaclet darán, a lo largo del fin de semana, clases de iniciación al Lindy. Incluso los más atrevidos podrán demostrar lo aprendido en los concursos de baile del viernes y del sábado. La pareja ganadora del viernes se llevará dos entradas 'full pass' para el Swinging Undermoon Festival 2019; los que queden en segundo lugar se llevarán dos party pass para el Swinging Undermon Festival 2019; y el tercer premio consistirá en dos day pass para el Camino de Swingtiago de 2019.

Swing for kids tendrá lugar el sábado por la mañana

En cuanto a los premios del concurso del sábado consistirán en dos 'full pass' para Stompin' at the Savoy Festival 2020 para los primeros clasificados; el segundo se llevará dos party pass para el Stompin' at the Savoy Festival 2020 y el tercer clasificado tendrá dos day pass para el Camino de Swingtiago de 2019. «Los concursos son divertidos e importantes para comprobar y poner en practica lo aprendido. Todo está en cómo lo enfoques pero seguro que el de Tapas con Swing será de lo más divertido», comentaba Fran Gutiérrez. El director y profesor de la escuela Savoy será el encargado, junto a Valeria Yegupova de impartir las clases de iniciación. Una de las novedades de esta ediciónes el Swing for kids, una clase «en la que los más pequeños podrán comprobar lo fácil que es coger estos ritmos y disfrutarán de la música jazz» explica Gutiérrez que será el encargado de impartir la clase. Las bandas pondrán desde el viernes por la tarde la música a este evento.

Cuatro formaciones diferentes que pondrán en el escenario lo mejor de su repertorio. La primera que actuará será, el viernes por la noche la Banda Spirit Swing Combo quien desde 2015 pone a bailar con su música influenciada por los grandes artistas de la época como Count Basie, Bubky Pizzarelli, Teddy Wilson o Louis Amstrong.

El sábado serán dos las formaciones que suenen en La Marina. Por la mañana The Charlestomp Band, banda de la escuela de Savoy que pone especial cuidado en los ritmos para que todos los amantes del jazz disfruten con el baile. Será la noche del sábado el momento en el que la Big Band The Savoy Stompers suba al escenario para llevar a los asistentes de Tapas con Swing a la América de los años 20.

«Nuestra banda está compuesta por músicos valencianos cuyo objetivo es hacer disfrutar a los amantes del jazz. Presentamos un repertorio fiel a la música original de esta época. Esperamos que e próximo sábado la gente disfrute con nosotros», explicaba Voro García.

Las actuaciones en directo se cerrarán el domingo con The Sunnysiders, formación que lleva cuatro años con un repertorio que los amantes del swing conocen a la perfección por lo que esperan mucho movimiento en la pista.