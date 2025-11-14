Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las protagonistas de la obra. GPS

La Rambleta estrena 'Eva, o la creación de la madre perfecta'

La obra mezcla humor, crítica social y reflexión sobre la presión de ser 'la madre ideal' en la sociedad actual

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

GPS. La Rambleta acoge el estreno de 'Eva o la creación de la madre perfecta', una propuesta de Masquetres Producciones, una compañía emergente formada por Sara Barba, Susana Pastor y Paula Serrano. La dramaturgia y dirección corren a cargo de Silvia Macip, con interpretaciones de las propias creadoras. La obra combina comedia, sátira y crítica social para explorar los estereotipos que aún rodean la maternidad y modelos femeninos.

La acción sitúa al público en el plató de un concurso de televisión ficticio donde tres mujeres -una copywriter e influencer millennial de éxito, una camarera amorosa y punk, y una ceramista que vive más entre las nubes que del barro- compiten por ser 'la mejor madre de España'. Las concursantes se enfrentan a pruebas absurdas y estereotipadas, bajo la mirada y manipulación de Eva, una inteligencia artificial encargada de evaluar a las concursantes y que busca imponer un modelo de madre ideal. A lo largo del concurso, se revelan las luchas personales y secretos de las participantes. ¿Cómo lograrán vencer estas mujeres al heteropatriarcado que, en un ejercicio de mansplaining brutal, ha ideado todo esto?

Eva se convierte así en una metáfora de cómo la sociedad, disfrazada a menudo de progreso o tecnología, sigue juzgando, midiendo, y moldeando a las mujeres.

La obra nace a partir de las propias experiencias de sus creadoras, madres, artistas y trabajadoras, que viven en primera persona la dificultad de conciliar su vida personal y profesional. A través del humor y la ironía, Masquetres Producciones reivindica la necesidad de contar historias reales desde voces femeninas, y denuncia los juicios constantes que pesan sobre las mujeres, sean o no madres.

