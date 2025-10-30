Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio que hace frontera con Portugal y otras tres localidades muy populares
Un espectáculo que te lleva a lugares y emociones nunca antes imaginados. GPS

Raluy Legacy, sueños en la pista

Hasta el 24 de noviembre, presenta 'Cyborg', su nueva producción, en Castellón

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

Comenta

GPS. Tras dos años de ausencia, Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, vuelve a Castellón y lo hace presentando su nueva producción 'Cyborg'. Un show brillante, rotundo e innovador que pone a prueba los límites humanos. Esta propuesta promete emocionar, sorprender y arrancar sonrisas a partes iguales. Bajo su emblemática carpa vintage, que parece salida de una postal de otro tiempo, la familia Raluy vuelve a demostrar por qué el suyo no es un circo cualquiera, sino una experiencia en la que el arte, la memoria y la innovación se entrelazan sin trucos digitales ni artificios.

Desde hoy y hasta el 24 de noviembre, el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón se llenará de acrobacias imposibles, risas contagiosas y ese aroma a madera y serrín que solo un circo de verdad sabe conservar. La nueva producción, que combina clásicos reinventados y números de alto nivel técnico, mantiene el sello inconfundible de una saga que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

«'Cyborg' más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y cómo no, mucho humor», comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

«Estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario», comenta Kerry Raluy, codirectora del circo.

Todo envuelto en una puesta en escena elegante, acompañada de una música envolvente y un guiño permanente al pasado. El Circo Raluy Legacy convierte cada función en un recuerdo imborrable porque 'Cyborg' es un «cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  2. 2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  3. 3

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  4. 4

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  5. 5 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  6. 6

    ¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero
  7. 7 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  8. 8 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  9. 9

    Velluters, el barrio de Valencia desbordado por drogas, prostitución y okupaciones
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Raluy Legacy, sueños en la pista

Raluy Legacy, sueños en la pista