Raluy Legacy, sueños en la pista

GPS. Tras dos años de ausencia, Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, vuelve a Castellón y lo hace presentando su nueva producción 'Cyborg'. Un show brillante, rotundo e innovador que pone a prueba los límites humanos. Esta propuesta promete emocionar, sorprender y arrancar sonrisas a partes iguales. Bajo su emblemática carpa vintage, que parece salida de una postal de otro tiempo, la familia Raluy vuelve a demostrar por qué el suyo no es un circo cualquiera, sino una experiencia en la que el arte, la memoria y la innovación se entrelazan sin trucos digitales ni artificios.

Desde hoy y hasta el 24 de noviembre, el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón se llenará de acrobacias imposibles, risas contagiosas y ese aroma a madera y serrín que solo un circo de verdad sabe conservar. La nueva producción, que combina clásicos reinventados y números de alto nivel técnico, mantiene el sello inconfundible de una saga que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

«'Cyborg' más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y cómo no, mucho humor», comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

«Estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario», comenta Kerry Raluy, codirectora del circo.

Todo envuelto en una puesta en escena elegante, acompañada de una música envolvente y un guiño permanente al pasado. El Circo Raluy Legacy convierte cada función en un recuerdo imborrable porque 'Cyborg' es un «cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte».