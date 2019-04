¿Qué hacer este fin de semana en Valencia? Este fin de semana las aguas valencianas acogen una de las mayores concentraciones náuticas. / LP Los planes en los que se unen gastronomía y cultura toman las riendas del fin de semana LAS PROVINCIAS Jueves, 11 abril 2019, 19:06

La ciudad ya se encuentra inmersa en plena primavera. Prueba de ello son los planes que Valencia ha preparado para este fin de semana, que evidencian las ganas de salir a la calle a disfrutar de actividades al aire libre. Entre las propuestas, las degustaciones gastronómicas copan la agenda de ocio y tiempo libre del sábado y del domingo.

Estas son algunas ideas para disfrutar del fin de semana en Valencia:

1

Gastronomía y música en plena huerta de Valencia

Doce horas de música y gastronomía en plena huerta es el resumen perfecto del Festival de l'Horta Turia, que tiene lugar el domingo en la Masía de San Antonio de Benifaió (Valencia). El certamen, que se celebra por tercer año consecutivo, cuenta con un cartel en el que conviven grupos nacionales con internacionales, entre los que figuran Els Jóvens, Lewis Of Man, Cariño, The Parrots, Novedades Carminha, Cero en Conducta y Hits With Tits. El festival nació con el objetivo de acercar la huerta a la ciudadanía, por lo que uno de los atractivos de la cita es disfrutar de los conciertos mientras se degustan productos locales. El evento dura de 11:00 a 21:30 y las entradas cuestan 15 euros.

2

Pasión por la náutica

La mayor concentración de barcos de vela en el golfo de Valencia tiene lugar este fin de semana. Desde embarcaciones de vela ligera a grandes esloras, tripuladas por aficionados o profesionales se dejarán ver por las aguas valencianas. Además de esta concentración costera, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas como bautismos de navegación, paddle surf, kayak o motos de agua. Además, los restaurantes de la dársena valenciana ofrecen menús especiales para la ocasión. El domingo, en concreto, a las 11:00 horas será el momento de la gran concentración de embarcaciones frente a la playa de la Malvarrosa. La pulsera acreditativa para participar y tener derecho a una copa de bienvenida, a una cena y a una comida cuesta 15 euros.

3

El arroz protagonista en la plaza del Ayuntamiento

Una jornada gastronómica y festiva llega este domingo a la plaza del Ayuntamiento: la cuarta edición del Tastarròs de la Creativitat. En la cita que gira en torno al arroz participarán hasta un total de veinticinco restaurantes, algunos galardonados con dos Estrellas Michelin y cuatro Soles Repsol. El evento comienza a las 10:30 con la presentación del Sequer Urbà, donde se secarán 10.000 kilos de arroz. A partir de las 11:00, 15 cocineros enseñarán a los asistentes nuevos horizontes en las recetas de arroces. Sobre las 11:30, varios pescadores traerán sus barcas para mostrar las técnicas tradicionales de L'Albufera. A partir del mediodía, los restaurantes ofrecerán sus recetas a precios populares. Entre las más llamativas se encuentran un arroz de sepia, gambas y alcachofas, u otro meloso de pato y «rojet» con hummus de garrofón y chips de remolacha.

4

Feria del Vermut

Los amantes de esta bebida están de suerte, porque el Mercado de Tapineria se convierte en un punto de encuentro de degustación del vermut. El vermut es, por excelencia, el acompañante perfecto de un buen aperitivo, por eso el evento es una de las propuestas gastronómicas del fin de semana. Todo ello amenizado con buena música en un ambiente animado y moderno. Además, la escuela de swing Satchmo se encargará de deleitar a los asistentes con sus bailes pegadizos. La feria abre de 12:00 a 22:00 horas el sábado y el domingo de 11:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita, se pagan las consumiciones.

5

La ópera regresa a La Rambleta

'El barbero de Sevilla' es la versión más divertida y sorprendente de esta pieza de Rossini. Con el objetivo de eliminar los clichés asociados a este género clásico, el espacio cultural recupera la ópera entre su programación. Bajo la dirección musical del valenciano Francisco Valero-Terribas, esta versión semiescenificada con adaptación para orquesta de cámara, narra el amor como única solución ante unos personajes cegados por el poder del dinero. Esta producción valenciana de Eutherpe se representará el domingo a las 19:00 horas. Las entradas están a la venta desde los 18 euros.

6

Sabor americano en el circuito de Cheste

El Circuito Ricardo Tormo acoge este fin de semana la sexta edición del Valencia Nascar Fest, el festival americano de carreras del trazado de Cheste. El mejor plan para los amantes del motor y de la adrenalina en el que, además, la familia al completo podrá disfrutar con un gran número de actividades tanto fuera como dentro de la pista. Desde las 09:00 ya pueden verse los primeros entrenamientos. Tanto el sábado como el domingo, se celebran exhibiciones y dos carreras, una de pilotos Elite 1 y otra de los de Elite 2, entre los que destaca la valenciana Carmen Boix. Las entradas están a la venta desde los 15 euros aunque aquí puedes conseguir 2x1 en entradas para el Valencia Nascar Fest 2019.

7

Homenaje a Lina Morgan

Los escenarios del Teatro Flumen han preparado un homenaje a Lina Morgan, una de las artistas más importantes del panorama español, que destacó, ante todo, por su faceta cómica. 'Gracias por venir' es el espectáculo que rememora toda su trayectoria a modo de musical. Durante el show, las canciones más antiguas se fusionan con los temas más actuales con una serie de coreografías dirigidas por José Saiz. Las funciones son el el sábado a las 20:00 y el domingo a las 19:30 y están a la venta desde los 20 euros.

8

Concierto de Miriam Rodríguez

Una de las finalistas de la edición de 'Operación Triunfo' de 2017, Miriam Rodríguez, llega a la capital del Turia con motivo de su gira 'Contigo'. La gallega es una de las concursantes que más ha triunfado tras su paso por el programa. Ha prestado su voz a la serie 'Vis a Vis' y ha sido ayudante de Pablo López en el concurso de 'La Voz'. Ahora pisa los escenarios del Palau de les Arts en un concierto con el que conectará con el público valenciano. La compositora repasará sus temas llenos de fuerza de su primer disco 'Cicatrices', entre los que destacan 'Hay algo en mí', 'No!' y 'Mejor sin miedo'. El concierto empieza a las 21:00 horas y las entradas están a la venta por 30 euros.