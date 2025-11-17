Puy du Fou presenta una gran novedad de cara a esta Navidad

A. Pedroche Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:09 Comenta Compartir

La Navidad es la época más emotiva del año. Durante estos días algunos aprovechan para hacer una escapada diferente. El parque temático Puy du Fou España es una alternativa que, cada vez más, está ganando popularidad. Ubicado en Toledo, recibe a miles de visitantes cada año. Desde personas de a pie a políticos de primera línea. Durante este periodo tan especial el parque adopta una temática navideña mostrando las tradiciones de antaño con un enfoque histórico y familiar. De cara a este 2025 prepara el lanzamiento de un show exclusivo: 'La Alegría de la Navidad'.

Este nuevo espectáculo es «un gran viaje de luz y esperanza». Recreará relatos bíblicos esenciales como el nacimiento de Jesús. Tendrá una gran puesta en escena y un calado emocional e histórico que hará disfrutar a los visitantes. Con este estreno, Puy du Fou busca envolver al espectador en una atmósfera de asombro y celebración del misterio navideño.

Además de esta gran novedad, el parque seguirá contando con la esencia que lo ha convertido en un destino clave durante estas fechas. Los visitantes pueden también ver algunos de los espectáculos claves de Puy du Fou como El Último Cantar, A Pluma y Espada, y el recién estrenado El Tambor de la Libertad. También podrán pasear por su mercadillo navideño. Allí verán los oficios antiguos entre luces, brasas y villancicos.

Uno de los momentos familiares más esperados será la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos harán una parada en su camino a Belén para recibir personalmente a los más pequeños en su Gran Jaima, escuchando sus deseos. Al caer la noche, la solemnidad de la llegada se materializará en un cortejo real que recorrerá las calles de la Puebla Real, acompañado por su séquito, heraldos y caballos.

También habrá un concurso de coros navideños en el que 19 finalistas de entre más de cien colegios de toda España competirán en el parque. Todo ello con una oferta gastronómica que ofrece un menú navideño especial. Las entradas ya están disponibles en su página web a partir de 28 euros.