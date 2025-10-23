Puy du Fou convoca desde hoy un gran casting para sus espectáculos de 2026: se buscan 100 artistas Los candidatos tienen un mes para presentar su curriculum y se realizarán castings presenciales en Madrid y Toledo

Nacho Ortega Valencia Jueves, 23 de octubre 2025

Puy du Fou España, el parque temático de la Historia mundialmente conocido por sus espectáculos épicos, ha convocado un gran casting para fichar a nuevos artistas y talentos para los espectáculos que se realizarán en 2026. El parque busca específicamente artistas multidisciplinares que sean capaces de emocionar al público a través de la danza, la interpretación, las acrobacias y el combate escénico.

Se espera reclutar alrededor de 100 nuevos talentos, y desde el parque temático se apunta a que principalmente se reforzarán los espectáculos que se representan en la actualidad: Cetrería de Reyes, Allende la Mar Océana, El Tambor de la Libertad, A Pluma y Espada, El Misterio de Sorbace, De tal palo, El Último Cantar o el maravilloso El Sueño de Toledo.

«Buscamos personas con energía, talento y una verdadera pasión por el espectáculo», y para ello en este proceso de selección se buscan perfiles como acróbatas, bailarines, practicantes de artes marciales y lucha escénica, deportistas, apasionados del parkour e intérpretes de teatro/musical. No tienes que ser «un 10 en todas las disciplinas», explican, ya que lo primordial es reconocer las diferentes fortalezas y habilidades de cada candidato.

Proceso de selección: las pruebas

El proceso es exigente y emocionante al mismo tiempo, con varias fases para evaluar la versatilidad de los aspirantes, que se enfrentan a cuatro pruebas:

1. Un calentamiento inicial.

2. Un circuito de agilidad, de combate y acrobacias.

3. Una prueba de danza.

4. Una prueba final de interpretación.

5. Los seleccionados en esta primera etapa pasarán a una entrevista personal, donde podrán conocer a fondo el proyecto y resolver todas sus dudas.

6. Una vez dentro, todos los talentos reciben formación continua en diferentes áreas para asegurar su desarrollo y crecimiento profesional.

Fechas para apuntarse y lugares del casting presencial

Los interesados en formar parte de los equipos artísticos de Puy du Fou España pueden enviar sus candidaturas desde el 23 de octubre hasta el 23 de noviembre. La manera es muy sencilla. Se puede hacer a través de la página web oficial del parque y, una vez enviada la solicitud, el equipo de Recursos Humanos se pondrá en contacto con los seleccionados para confirmarles el lugar y las fechas exactas.

Los castings presenciales tendrán lugar en diferentes puntos de Madrid y Toledo durante las primeras semanas del mes de diciembre.

Víctor Hugo Sangronis, gerente de espectáculos, explica que lo esencial es encontrar «talentos polivalentes que puedan desarrollar diferentes destrezas y, también, que tengan ganas de aprender». Se valora tanto la técnica como «la actitud y el compromiso», ya que el objetivo central es mantener el propósito del parque: emocionar a los visitantes con la cultura, el pasado y las tradiciones.

Sangronis destaca que la formación es un pilar fundamental en Puy du Fou España. Prueba de ello es que han seleccionado bailarines que, tras la formación interna, hoy ejecutan combates de gran nivel, y actores que ahora bailan con destreza.