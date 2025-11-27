Las primeras trufas llegan a El Toro

La trufa se ha convertido en el oro negro de la gastronomía.

CH.F. Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Las primeras trufas de España verán la luz a partir del sábado 29 de noviembre y durante todo el fin de semana en la villa castellonense de El Toro. La Feria de la Trufa de El Toro celebra este año su XXII edición, y se ha convertido en una oportunidad única para conocer de cerca este exclusivo producto de la tierra.

Desde ayer jueves 27 se están celebrando en diversas instalaciones de la localidad charlas técnicas dirigidas a truficultores y a personas que deseen iniciar su camino en el cultivo de la trufa.

Todas las actividades de la feria están organizada por el Ayuntamiento de El Toro con la colaboración de la Diputación de Castellón e incluirán catas de producto, demostraciones de cocina y exhibiciones, así como la tradicional carrera de fondo, El Gran Fondo de la Trufa, cuyas inscripciones ya están abiertas. El escenario del castillo, recién restaurado, acogerá este invierno la Lonja de la trufa.

Cata de trufas y talleres

La Feria de la Trufa de El Toro y sus productos artesanales son ya todo un clásico del otoño en la Comunitat Valenciana y uno de los eventos más esperados para los amantes de la trufa en el ámbito nacional, ya que se trata de la primera localidad en iniciar la campaña trufera en España.

Durante la apertura del recinto expositivo el fin de semana, cuyo acceso es gratuito, serán protagonistas la venta directa de trufas y productos relacionados, como aceite aromatizado, huevos trufados o salsas a base de ellas y se verá completado con muchos otros productos agroalimentarios.

En los dos días de duración de esta feria, también se podrán degustar platos elaborados con el conocido como diamante negro de la gastronomía. Al mismo tiempo, los restaurantes de la localidad ofrecerán durante todo el fin de semana menús a base de trufa, con reserva previa. Los participantes en esta iniciativa son A Foc, Brasería El Toro (Bar Suizo), Bar Calibores y Hotel Rural Los Abriles.

El domingo por la mañana tendrá una nueva edición del Gran Fondo de la Trufa, una cita para corredores trail que dará paso a la apertura del recinto ferial y las actividades gastronómicas.

Actualmente la truficultura española está adquiriendo una relevancia excepcional, ya que a su valor gastronómico se une la mejora del medioambiente, la recuperación de la tradición y el beneficio económico.

No cabe duda que El Toro es el pistoletazo de salida para la temporada y se ha convertido en una cita de referencia para la truficultura valenciana.