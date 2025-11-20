Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Poesía para un mundo nuevo en 'El romancero gitano'

La Sala Russafa acoge el estreno de esta obra de Teatro Guirgai

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

GPS. Federico García Lorca ha dejado un legado dramático imprescindible gracias a piezas como 'Yerma', 'La casa de Bernarda Alba' o 'Bodas de Sangre'. Pero Teatro Guirigai ha decidido bucear en otra parte de su producción literaria a la hora de llevar sus palabras al escenario. Sala Russafa acoge Desde hoy y hasta este domingo el estreno absoluto de 'El romancero gitano y otros deseos', una dramaturgia de Agustín Iglesias donde se integran versos de dos poemarios del autor granadino en una trama ambientada en la noche de fin de año de 1929.

El espectáculo trata de reflejar el optimismo, la apertura de mirada que proponía Lorca en 'El romancero gitano', absorbiendo influencias artísticas de la vanguardia, propias de un mundo en transformación y tomando la cultura tradicional como un punto de partida desde el que experimentar. En su juventud, en la ebullición artística que respiraba en la Residencia de Estudiantes la que después sería conocida como la Generación del 27, se vivía un momento histórico similar al cambio de siglo que supuso pasar al XXI: una crisis económica mundial, desafíos tecnológicos que transformaban aspectos cotidianos de la vida y la amenaza del conflicto bélico siempre presente, aportando cierta sombra a las luces del progreso.

Este paralelismo subyace en la dramaturgia del espectáculo que se estrena en Sala Russafa, donde once poemas del famoso poemario publicado por Lorca en el 1928, con un éxito inmediato, conviven con otros dos extraídos de Poema del cante jondo. Con una ambientación musical ecléctica, una escenografía que traslada al público al frescor de un jardín fragante y un vestuario que hace referencia a la época, pero también a las raíces culturales de la poesía lorquiana.

