Pobla Fest: una cita con el mejor remember, techno, urban y dance

Pobla Fest propone una tarde-noche para no dejar de cantar, bailar y disfrutar con el mejor ambiente.

Suplementos Viernes, 9 de mayo 2025, 10:47 | Actualizado 10:53h. Compartir

La Pobla de Vallbona acoge este próximo 17 de mayo uno de los eventos más esperados del año: el Pobla Fest, un festival dos en uno que fusiona lo mejor del sonido remember con los ritmos más actuales del techno, urban y dance. La cita será en el Espai P3, desde las 16 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo. Para acceder, es imprescindible registrarse previamente en www.poblafest.com.

El evento calentará motores mañana sábado con la celebración de una fiesta 'preparty' del Pobla Fest en el local Diabola de l'Eliana. En la cita participarán los DJs Víctor Pérez y Jose Cabedo, dos referentes del cartel oficial. Será un tardeo con entrada libre, pensado para empezar a vivir el ambiente del festival. Durante la fiesta habrá regalos, sorpresas y muy buen ambiente, en una cita que promete ser el primer gran encuentro con el espíritu del Pobla Fest.

Durante la tarde del 17 de mayo, se vivirá el auténtico tardeo remember, con los grandes himnos de la época dorada de las pistas de baile, a cargo de DJs como DJ Maroto, Inmaeyes -Prodj-, Jesús Brisa -ex de Espiral-, José Coll -Remember The Music-, Kike Jaén -N.O.D.-, Salva Gómez, Sergi Val -Remember Les Arts-, Vicente Ferrer -Bananas y Sonido de Valencia- y Víctor Pérez -The Face y Homenaje a la Ruta-, además de actuaciones en directo de Bandido feat. Piropo y Esencial Dance.

Los mejores DJs de las principales salas de la Ruta e invitados junto con las actuaciones de dos artistas que sonaban en todas las emisoras de radio, que son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Una tarde noche donde no pararás de cantar, bailar y disfrutar junto al mejor ambiente.

Cuando caiga la noche, el festival dará un giro radical para dar paso al Pobla Fest de Noche, una sesión vibrante con los sonidos más innovadores del panorama techno, urbano, dance y comercial. En cabina estarán DJjoan, José Cabedo, Larry DJ, Lau Minez y Marien Baker, artistas consolidados en la escena actual que forman parte de los mejores artistas consolidados en la escena musical actual, habituales en los mejores carteles y festivales tanto a nivel nacional como internacional. Un auténtico cartel de lujo pensado para atraer al público más joven, que se mezclará con los más canallas, dispuestos a alargar la fiesta hasta entrada la madrugada.

Además de la música, el festival contará con zona gastronómica, barra, 'merchandising', zonas de descanso y todos los servicios necesarios para disfrutar de una experiencia completa para poder disfrutar en todo momento en el mismo recinto.

La organización recurda que queda completamente prohibido la entrada y salida de bebidas del recinto y, como parte del compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno, se recomienda el uso del transporte público para asistir al Pobla Fest. El Espai P3, situado junto al IES La Vereda, es accesible desde Valencia mediante diferentes opciones sostenibles. Una de ellas es Metrovalencia, a través de la línea 2, que conecta con la Pobla de Vallbona. Otra alternativa es la línea 145 de autobuses interurbanos de Edetania Bus, que realiza el trayecto. Apostar por el transporte público contribuye a reducir la huella ecológica del evento y promueve una movilidad más responsable.