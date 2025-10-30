Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fotur tendrá su 'La Plaza de la Felicidad' en la Fira de Tots Sants de Cocentaina. GPS

'La Plaza de la Felicidad' estará en Cocentaina

GPS

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

Después del éxito de participación y público en la 'Plaza de la Felicidad' de Gastrónoma 2025, la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) vuelve a ser protagonista este fin de semana en la Fira de Tots Sants de Cocentaina, uno de los eventos más antiguos y reconocidos del calendario festivo valenciano.

En esta ocasión, Fotur participará en el Espai Gastronòmic con una propuesta que combina música, tradición y coctelería para todos los públicos. El domingo 2 de noviembre, de 12:00 horas a 14:00 horas, Dj Joan (ProDj CV) será el encargado de amenizar con música, creando un ambiente festivo y familiar.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de coctelería inteligente, una experiencia refrescante y creativa pensada para todos los públicos y edades, que promueve el consumo responsable y la innovación dentro del sector del ocio y la hostelería.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de Diputación de Valencia y València Turisme, reforzando el compromiso conjunto por impulsar la cultura, el turismo gastronómico y el ocio sostenible en la Comunitat.

