'La Plaza de la Felicidad' estará en Cocentaina

Fotur tendrá su 'La Plaza de la Felicidad' en la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

Después del éxito de participación y público en la 'Plaza de la Felicidad' de Gastrónoma 2025, la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) vuelve a ser protagonista este fin de semana en la Fira de Tots Sants de Cocentaina, uno de los eventos más antiguos y reconocidos del calendario festivo valenciano.

En esta ocasión, Fotur participará en el Espai Gastronòmic con una propuesta que combina música, tradición y coctelería para todos los públicos. El domingo 2 de noviembre, de 12:00 horas a 14:00 horas, Dj Joan (ProDj CV) será el encargado de amenizar con música, creando un ambiente festivo y familiar.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de coctelería inteligente, una experiencia refrescante y creativa pensada para todos los públicos y edades, que promueve el consumo responsable y la innovación dentro del sector del ocio y la hostelería.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de Diputación de Valencia y València Turisme, reforzando el compromiso conjunto por impulsar la cultura, el turismo gastronómico y el ocio sostenible en la Comunitat.