Cómo pasar la tarde en la piscina municipal de Benimàmet

Valencia en verano es sinónimo de calor. El sol aprieta con fuerza y la búsqueda de planes para refrescarse se convierte en una necesidad más ... que en un capricho. Para quienes no pueden escapar de la ciudad o no tienen la posibilidad de disfrutar de una piscina privada, las opciones municipales son una alternativa accesible para combatir las altas temperaturas.

La ciudad cuenta con ocho piscinas municipales distribuidas en diferentes barrios. Una de ellas está en Benimàmet, un barrio tranquilo al noroeste de Valencia. Allí, dentro del polideportivo municipal, se esconde una piscina que, aunque modesta, ofrece la posibilidad de un chapuzón en medio del calor urbano.

Ubicada en la calle Sant Josep, el recinto de Benimàmet se encuentra en una zona calma, algo desierta durante las horas más intensas del sol, como era el caso de un día entre semana, a las 13:00 horas, en que decidí visitarla. Mi expectativa era encontrar un espacio cómodo y relajado, donde pudiera tener un hueco para dejar mi toalla con mis cosas a la sombra y una larga piscina para darme un chapuzón

El acceso es sencillo, tras pasar por un pequeña emplazamiento vacío, hay que caminar por un pasillo de cemento al sol, el que te llevará directamente a la zona de la piscina. La primera impresión puede ser un poco chocante por su pequeño tamaño, sobre todo si la comparas con otras instalaciones municipales más amplias, pero enseguida se logra ver el espíritu del pequeño recinto.

El espacio para tomar el sol cuenta con una zona de césped artificial, con un par de árboles a su alrededor. Ahí fue donde puse mi toalla y me tumbe durante dos horas aproximadamente a observar el panorama del lugar. Con el cuerpo a medio sol y a media sombra, para ir variando en temperaturas, pero alcanzar a broncearme un poco en medio de mi búsqueda, vi unas sillas de plástico repartidas y al fondo la piscina. Con menos de diez metros de largo, pero no te imaginas la cantidad de personas que caben dentro. Ni yo me lo creía. Solo escuchaba carcajadas de niños y adultos entre medio del agua, se nota que el ambiente es sumamente familiar.

La piscina está dividida en dos niveles: una zona poco profunda para los niños y otra más honda para los adolescentes y adultos. Me sorprendió la cantidad de niños con sus flotadores, la mayoría de personajes de Disney (al parecer siguen de moda los personajes animados). En la esquina izquierda de la zona de descanso hay unas sillas a la sombra con un grupo de abuelos, padres y nietos instalados junto a un montón de bolsos y bolsas con comida y refrescos para no tener que moverse de ahí en toda la tarde. Una opción bastante inteligente porque no hay servicio de cafetería, solo un par de máquinas con agua y bebidas en la entrada.

Es cierto que no hay tumbonas, ni hamacas, ni zonas especiales para tomar el sol. Si vas a la piscina de Benimàmet lo haces con una mentalidad práctica; con una toalla, un buen bocata de jamón y aceite (o el que más te guste), algo para tomar, buscas un poco de sombra y con la intención clara de darte un baño para quitarte el calor. A pesar de que el césped artificial no es tan cómodo como el natural, cumple su función.

Aún asi, a pesar de las limitaciones, la piscina tiene su encanto. Esta es una alternativa sencilla y cercana, que cumple con lo esencial, refrescarse un poco en el agua sin salir de la ciudad ni tener que recurrir a alguna playa. El precio de la entrada es de 3,35 euros por día, el mismo que se paga en otras piscinas municipales más completas, algo elevado a mi parecer, teniendo en cuenta las diferencias en los servicios que ofrece. Pero al final, es una opción válida para quienes buscan algo funcional y simple.

Como mencioné antes, no se trata de un complejo acuatico ni de una piscina de lujo, pero tiene lo suyo. El entorno familiar, la tranquilidad del barrio y la posibilidad de pasar un buen rato al aire libre sin gastar demasiado dinero, hacen que la experiencia (a pesar de ser básica) resulte entretenida y gratificante.

Aunque la piscina municipal de Benimàmet no sea la joya escondida de Valencia, muestra cómo con recursos modestos es posible ofrecer a los vecinos un espacio para refrescarse y compartir durante los días de más calor. A veces, con lo justo también se puede disfrutar.

Horarios

Sus horarios son de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas, y los fines de semana de 9:00 a 14:00 horas. La piscina estará vigente hasta el 31 de julio.

¿Cómo llegar?

A pesar de que llegar en coche sí es una opción, puede ser un poco incómodo. El polideportivo no cuenta con un parking propio, y a pesar de ser un barrio poco concurrido, puedes llevarte la sorpresa de no encontrar lugar para aparcar. Lo más fácil y recomendable es llegar en transporte público, así te aseguras completamente de que no habrán problemas. Cerca del polideportivo hay distintas paradas de autobuses: el 62 y N3, y también la línea L2 (Les Carolines/Fira) de Metrovalencia.