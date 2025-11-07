Ondara celebra la seua tradicional Fira de Fires 2025
Este cap de setmana serà la Fira Marina Alta, el Concurs de Pintura
Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12
GPS. Ondara tornarà a viure aquest mes de novembre de 2025 la seua tradicional 'Fira de Fires, des de 1690'. Enguany es concentrarà en dos caps de setmana (8-9 i 15-16 de novembre) els principals esdeveniments firals. No obstant això, la Fira d'Atraccions romandrà instal·lada durant tres caps de setmana (al seu emplaçament habitual de carrer Nacions Sense Estat), fins al 23 de novembre, i el Concurs Caní també se celebrarà eixe dia. Els Espais Gastronòmics dels Festers de la Soledat i Crist 2026 estaran ubicats a la Plaça del Convent. Els dimecres 12 i 19 de novembre seran els dies dels Xiquets i les Xiquetes en la Fira d'Ondara 2025, amb preus reduïts en les atraccions.
La Fira d'Ondara està organitzada pel departament de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament d'Ondara.
El primer cap de setmana de la Fira, demà dissabte a l'edifici del Prado es tornarà a celebrar la VIII Fira Marina Alta. Un encontre estratègic que aglutina els pobles de la comarca sota un mateix marc de promoció i col·laboració, dedicat enguany a les tradicions i els productes artesanals. La novetat serà el Concert Fira de Fires, el dissabte 8 de novembre a partir de les 17:00 hores a la plaça de Bous, amb La Fúmiga, Ramonets i Abril.
El diumenge 9 de novembre se celebrarà també el III Concurs de Pintura ràpida 'Els Colors d'Ondara' organitzat per ADAMA i l'Ajuntament.
El segon cap de setmana de la Fira 2025, dissabte 15 i diumenge 16 de novembre, a l'Edifici del Prado, se celebrarà la tradicional Fira de Mostres i Compres, en la seua XXXVIII edició. Un esdeveniment que segons l'alcalde, José Ramiro, «demostra la potencialitat comercial i empresarial del poble d'Ondara».