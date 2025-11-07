Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes
Presentació del cartell de la Fira de Fires 2025, obra d'Hugo Giner. GPS

Ondara celebra la seua tradicional Fira de Fires 2025

Este cap de setmana serà la Fira Marina Alta, el Concurs de Pintura

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

GPS. Ondara tornarà a viure aquest mes de novembre de 2025 la seua tradicional 'Fira de Fires, des de 1690'. Enguany es concentrarà en dos caps de setmana (8-9 i 15-16 de novembre) els principals esdeveniments firals. No obstant això, la Fira d'Atraccions romandrà instal·lada durant tres caps de setmana (al seu emplaçament habitual de carrer Nacions Sense Estat), fins al 23 de novembre, i el Concurs Caní també se celebrarà eixe dia. Els Espais Gastronòmics dels Festers de la Soledat i Crist 2026 estaran ubicats a la Plaça del Convent. Els dimecres 12 i 19 de novembre seran els dies dels Xiquets i les Xiquetes en la Fira d'Ondara 2025, amb preus reduïts en les atraccions.

La Fira d'Ondara està organitzada pel departament de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament d'Ondara.

El primer cap de setmana de la Fira, demà dissabte a l'edifici del Prado es tornarà a celebrar la VIII Fira Marina Alta. Un encontre estratègic que aglutina els pobles de la comarca sota un mateix marc de promoció i col·laboració, dedicat enguany a les tradicions i els productes artesanals. La novetat serà el Concert Fira de Fires, el dissabte 8 de novembre a partir de les 17:00 hores a la plaça de Bous, amb La Fúmiga, Ramonets i Abril.

El diumenge 9 de novembre se celebrarà també el III Concurs de Pintura ràpida 'Els Colors d'Ondara' organitzat per ADAMA i l'Ajuntament.

El segon cap de setmana de la Fira 2025, dissabte 15 i diumenge 16 de novembre, a l'Edifici del Prado, se celebrarà la tradicional Fira de Mostres i Compres, en la seua XXXVIII edició. Un esdeveniment que segons l'alcalde, José Ramiro, «demostra la potencialitat comercial i empresarial del poble d'Ondara».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ondara celebra la seua tradicional Fira de Fires 2025

Ondara celebra la seua tradicional Fira de Fires 2025