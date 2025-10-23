Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de este jueves deja más de 128.850 euros a un jugador en un municipio de solo 1000 habitantes
Los ritmos de los 90 y 2000 volverán a sonar en Valencia. GPS

Nueva edición del Tardeo Remember 2000 Fest

El 1 de noviembre, Valencia volverá a bailar al ritmo de los 90

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:47

Comenta

GPS. «Donde suena el remember, se detiene el tiempo». Esa podría ser la afirmación que define el espíritu del Tardeo Remember 2000 Fest, el evento que volverá a encender la costa valenciana el próximo sábado 1 de noviembre en la calle Eugenia Viñes, frente a la explanada de la antigua Ánimas Puerto. Tras su aplazamiento por las lluvias del pasado 9 d'Octubre, el festival regresa con energías renovadas y la misma pasión que lo ha convertido en un clásico del calendario musical de la Comunitat.

Consolidado como el tardeo musical por excelencia, el Tardeo Remember 2000 Fest es mucho más que un festival: es una reunión de generaciones unidas por la nostalgia de los 90 y 2000, por los himnos que marcaron una época y por la magia de bailar sin mirar el reloj. En esta tercera edición, el cartel reunirá a figuras como Víctor Pérez, Vicente Ferrer, Inma Eyes, DJ Joan, Fran Dejota, Jesús Brisa, José Cabedo, Batiste, Sergi Val y Raquel Cardona, nombres ligados a la historia musical de la Ruta y del sonido de Valencia.

El evento, que arrancará a las 17:00 horas y se prolongará hasta la noche, contará con una producción técnica de gran formato, efectos visuales, zona gastronómica y espacios adaptados para todos los públicos. Las entradas anticipadas están disponibles en Enterticket.es. Además, el recinto estará bien comunicado con transporte público y zonas de aparcamiento.

En plena candidatura de Valencia como 'Music City', el Tardeo Remember reafirma su papel como cita clave para quienes desean revivir los mejores años de la música dance valenciana en un ambiente festivo, seguro e inclusivo. Una jornada para recordar, cantar y bailar hasta que caiga la noche sobre el Mediterráneo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  6. 6 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  7. 7 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  8. 8 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  9. 9 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nueva edición del Tardeo Remember 2000 Fest

Nueva edición del Tardeo Remember 2000 Fest