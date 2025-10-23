Nueva edición del Tardeo Remember 2000 Fest

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:47 Comenta Compartir

GPS. «Donde suena el remember, se detiene el tiempo». Esa podría ser la afirmación que define el espíritu del Tardeo Remember 2000 Fest, el evento que volverá a encender la costa valenciana el próximo sábado 1 de noviembre en la calle Eugenia Viñes, frente a la explanada de la antigua Ánimas Puerto. Tras su aplazamiento por las lluvias del pasado 9 d'Octubre, el festival regresa con energías renovadas y la misma pasión que lo ha convertido en un clásico del calendario musical de la Comunitat.

Consolidado como el tardeo musical por excelencia, el Tardeo Remember 2000 Fest es mucho más que un festival: es una reunión de generaciones unidas por la nostalgia de los 90 y 2000, por los himnos que marcaron una época y por la magia de bailar sin mirar el reloj. En esta tercera edición, el cartel reunirá a figuras como Víctor Pérez, Vicente Ferrer, Inma Eyes, DJ Joan, Fran Dejota, Jesús Brisa, José Cabedo, Batiste, Sergi Val y Raquel Cardona, nombres ligados a la historia musical de la Ruta y del sonido de Valencia.

El evento, que arrancará a las 17:00 horas y se prolongará hasta la noche, contará con una producción técnica de gran formato, efectos visuales, zona gastronómica y espacios adaptados para todos los públicos. Las entradas anticipadas están disponibles en Enterticket.es. Además, el recinto estará bien comunicado con transporte público y zonas de aparcamiento.

En plena candidatura de Valencia como 'Music City', el Tardeo Remember reafirma su papel como cita clave para quienes desean revivir los mejores años de la música dance valenciana en un ambiente festivo, seguro e inclusivo. Una jornada para recordar, cantar y bailar hasta que caiga la noche sobre el Mediterráneo.