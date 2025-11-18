La Navidad en el Casino: cenas de empresa y una Nochevieja épica

EXTRA Martes, 18 de noviembre 2025, 15:21 Compartir

CIRSA Valencia te propone una Navidad en la que vas a disfrutar de la magia navideña más auténtica, en una atmósfera sofisticada y con una agenda de ocio diseñada para todos los públicos con la que vas a vivir tu cena o comida de empresa y una fiesta de nochevieja memorable.

Comienza su propuesta para estas fechas con las comidas y cenas de Navidad para empresas. Durante los meses de noviembre y diciembre, su equipo de gastronomía y de relaciones públicas se emplea a fondo para ofrecer la mejor opción a las empresas que, cada año, les elijen para celebrar esta cita tan especial para ellos y para sus equipos. Salas privadas, menús especiales, sesiones de dj con barra libre y cualquier opción que se te pueda ocurrir, el equipo de Casino Cirsa Valencia lo convierte en realidad, adaptando su propuesta a cada empresa y a cómo desea celebrar la Navidad con su plantilla.

Para aquellas empresas de menor tamaño, ha preparado para el 11 de diciembre la «Karaoke Party» una cena de Navidad para empresas con Guillermo Martín como maestro de ceremonias, Karaoke y DJ: éxito asegurado. Diversión en un solo espacio, con todas las comodidades. Un plan ideal para grupos que no quieran celebrar solos su cena de empresa y perfecta para grupos de amigos que suelen reunirse durante estas fechas ya que la sala de fiestas ofrece celebrar la cena y el posterior karaoke y DJ hasta las 02:00 de la mañana, sin traslados incómodos.

Ricardo Jordán aterriza el 18 de diciembre con su renovado «Golfus Cabaret». Una cena con espectáculo que no necesita presentación, en la que más de 3.000 personas se han desternillado con el humor sarcástico y socarrón del conocido maestro de ceremonias. Cabaret, bailarines y el talento de Ricardo, el coctel perfecto para pasar una divertida velada prenavideña.

¿El plato fuerte? Las Nocheviejas del Casino. Tres propuestas para despedir el año la noche del 31 de diciembre. La Súper Fiesta incluye Copa de Bienvenida, Menú de Gala, campanadas en directo, cotillón, dos copas y fiesta con DJ; la opción «Casino Royale» en la Sala Obento, que en lugar de DJ ofrece a todos los asistentes un Casino Experience de la mano del equipo de Relaciones Públicas. Una manera especial de comenzar el año viviendo de primera mano la auténtica atmósfera del Casino, una experiencia de película.

Para los que deseen pasar una velada más tranquila, en un entorno único y sofisticado, Casino Cirsa propone la Cena de Nochevieja en el Restaurante One Valencia y en la que todos los asistentes disfrutarán de Copa de Bienvenida, Menú de Gala, campanadas en directo y cotillón. Tres opciones para despedir 2025 y entrar con buen pie en el 2026 en un lugar con estilo, rodeado de un ambiente de lujo atemporal, en el que cada rincón evoca la elegancia de las grandes fiestas.

¿Con que opción te quedas? Tienes toda la información en www.casinocirsavalencia.com