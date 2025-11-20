'Monumental', lema del cartel de la Magdalena '26 de Juan Diego Ingelmo

GPS Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Castellón ya mira de frente a la Magdalena 2026. Y lo hace con un gesto tan simbólico como ilusionante: la presentación del cartel oficial que acompañará a la ciudad rumbo a sus fiestas fundacionales. Una cita que cada año despierta curiosidad y, sobre todo, ese sentimiento compartido que late en cada castellonense cuando se acerca la semana grande.

«Hasta 63 carteles se han presentado para ser la imagen que evoque todo lo que son y simbolizan nuestras fiestas más internacionales», recordó la alcaldesa, Begoña Carrasco, durante el acto de presentación celebrado en el Menador, donde se dieron cita las máximas autoridades festivas, las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, así como las Damas, Madrinas, Presidentes de Gaiatas y representantes de entidades vinculadas. Una estampa tan familiar como emocionante que demuestra que la Magdalena empieza mucho antes de la semana grande.

'Monumental', del reconocido cartelista y diseñador gráfico Juan Diego Ingelmo, será el cartel que dará la vuelta al mundo, ya que es la obra seleccionada por el jurado -formado por profesionales del diseño y el arte- para este 2026. La propuesta de Ingelmo es una declaración de intenciones que conecta con la grandeza emocional y cultural que abraza a la Magdalena.

Tal y como explicó la alcaldesa, la recuperación del sistema tradicional para escoger cartel, que permite valorar la obra finalizada, ha sido clave para la alta participación. «Esta alta participación refleja el acierto de la Junta de Fiestas por volver a un sistema demandado por muchos castellonenses», destacó Carrasco, que además felicitó personalmente al autor mediante una llamada telefónica, ya que Ingelmo no pudo asistir al acto.

Carrasco aprovechó la ocasión para reivindicar el espíritu único de la fiesta: «Nuestras fiestas de la luz, de la pirotecnia, la música, indumentaria, tradición, historia, folclore y cultura ya están más cerca: son 'les millors festes del món'. Son mucho más que una fiesta, son un sentimiento que late al unísono por cada castellonense».

Y como parte de ese homenaje al talento local se puede ver, hasta el 30 de noviembre, en el Menador la exposición con todos los carteles presentados a concurso. «Para que cada obra tenga su relevancia y pongamos en valor el trabajo de cada artista», subrayó la primera edil.

Castellón ya ha encendido la chispa. Con cartel, emoción y orgullo, el camino hacia la Magdalena 2026 está oficialmente inaugurado.