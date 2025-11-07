Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes
La miel es la gran protagonista de todas las actividades del fin de semana. GPS

Montroy celebra su feria de la miel este fin de semana

GPS

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Tras el parón provocado por la dana del pasado otoño, la plaza Mayor de Montroy se prepara para acoger, del 7 al 9 de noviembre, la XXVIII edición de Fivamel, la feria de la miel por excelencia. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local y de la Comunitat, esta cita reúne a más de 50 expositores y a cientos de visitantes atraídos por el aroma de la miel y sus secretos.

Durante tres días, el corazón de la Vall dels Alcalans se convertirá en un gran mercado al aire libre, con más de veinte tipos de mieles gourmet (de romero, azahar, eucalipto o zarzamora) y productos derivados como el propóleo, la jalea real o la apitoxina, cada vez más apreciada por sus beneficios terapéuticos.

El programa combina degustaciones, talleres, charlas y el esperado Concurso Nacional de Mieles, donde se eligen las mejores variedades artesanas del país. Para los más golosos, nada como pasear entre los puestos de turrones, pasteles y licores, o visitar el Museo Valenciano de la Miel, un espacio que rinde un merecido homenaje al trabajo de las abejas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Montroy celebra su feria de la miel este fin de semana

Montroy celebra su feria de la miel este fin de semana