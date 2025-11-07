Montroy celebra su feria de la miel este fin de semana

GPS Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Tras el parón provocado por la dana del pasado otoño, la plaza Mayor de Montroy se prepara para acoger, del 7 al 9 de noviembre, la XXVIII edición de Fivamel, la feria de la miel por excelencia. Declarada Fiesta de Interés Turístico Local y de la Comunitat, esta cita reúne a más de 50 expositores y a cientos de visitantes atraídos por el aroma de la miel y sus secretos.

Durante tres días, el corazón de la Vall dels Alcalans se convertirá en un gran mercado al aire libre, con más de veinte tipos de mieles gourmet (de romero, azahar, eucalipto o zarzamora) y productos derivados como el propóleo, la jalea real o la apitoxina, cada vez más apreciada por sus beneficios terapéuticos.

El programa combina degustaciones, talleres, charlas y el esperado Concurso Nacional de Mieles, donde se eligen las mejores variedades artesanas del país. Para los más golosos, nada como pasear entre los puestos de turrones, pasteles y licores, o visitar el Museo Valenciano de la Miel, un espacio que rinde un merecido homenaje al trabajo de las abejas.