Mirada que rompe moldes: '< 3 U Carme' en el ABC Park

Los cines ABC Park ya tienen en cartelera el largometraje documental '< 3 U Carme' (Love You Carme). La película dirigida por Mariola Morera y Eva Vizcarra, producida por PTMedia, es un largometraje documental basado en los libros 'A mi, què em passa?' I 'Mira'm als ulls' protagonizados por Carme Morera.

Carme es una joven que no sabe muy bien qué le pasa, porque en el fondo tampoco le importa mucho, que lucha para salvar diferencias y poder hacer las mismas cosas que la gente de su edad. Una protagonista compleja, y al mismo tiempo sin complejos, que aprende a vivir y a superar las dificultades ayudada por una familia cargada de paciencia, amor y buen humor.

Veremos a Carme y su particular mirada sobre todo lo que la rodea. Sin tapujos, descarada, sincera. Carme muestra su día a día y hace reflexionar sobre las cosas que realmente le importan. Con ello acerca al espectador a otras formas de comunicación y hace que se replantee la eterna pregunta de ¿Qué es ser normal?